Jože Simončič - Pleterski dobil kartuzijanski virus, a ga nič ne moti

1.9.2021 | 09:30

Jože Simončič že 32 let skrbi za gospodarstvo pleterske kartuzije. Na sliki: med vinogradi, kjer se grozdje že počasi barva ...

Jožetov naslednik bo Marko Cvelbar, ki že nekaj let zagnano dela v kartuziji.

Novi častni občan z umetniškim delom "občan".

Šentjernej - Novi častni občan Občine Šentjernej je postal Jože Simončič iz Cerovega Loga, ki je že 32 let uspešen vodja ekonomije v Kartuziji Pleterje, odličen strokovnjak na vinarskem in sadjarskem področju, predan učitelj in svetovalec, nepogrešljiv član mnogih društev in združenj, itd. Nekaj posebnega je tudi po človeški plati: delaven, pošten, skromen, vedno pripravljen pomagati, pa umirjen, prijazen in spoštljiv sogovornik – zlasti slednje je dandanes redkost.

V šentjernejski dolini so ga prepoznali kot dragocenega ustvarjalca njihovega skupnega prostora, za kar si zasluži naziv častnega občana.

32 let že vodi gospodarstvo v Kartuziji Pleterje, tej najmlajši in edini še živeči skupnosti kartuzijanov pri nas in v JV delu Evrope.

Delavnost od doma

Simončič je prvi, ki je zaposlen v kartuziji na tem mestu, pa ni menih. Poleg gospodarstva skrbi tudi za stike z javnostjo, skratka njegovo delo je razgibano, pestro in zahtevno.

Delavnost je prinesel od doma, kjer je zrasel v številni kmečko-delavski družini v Celovem Logu. Postal je univ. diplomirani inženir agronomije.

Ko se zdaj Jože ozira na zadnjih 32 let, lahko neskromno ugotovi, da je napredek opazen na mnogih področjih.

Obnovili 30 tisoč kvadratnih metrov streh samostana!

Najprej so se po sto letih lotili obnove streh in to dokončali v 15 letih. Kompleks stavb znotraj 2.600 metrov obzidja ima kar okrog 30 tisoč kvadratnih metrov streh. Obnovili so tudi kanale za odtok meteornih voda, pa fasade. Večji projekt je bila obnova križnega hodnika, pa gospodarskih poslopij.

Kot strokovnjak je zelo pripomogel k modernizaciji sadjarstva in vinogradništva v širšem prostoru, pa tudi v kartuziji, saj sta to zanjo pomembni gospodarski panogi.

Več o genski banki sadik starih in odpornih sort sadnega drevja, o znameniti hruški viljamovki, ki zraste v steklenici, o pleterskih vinih in prepoznavnosti kartuzije po mnogih pridelkih in produktih, pa tudi o Simončiču in njegovem nasledniku, ki ga že ima – to je Marko Cvelbar, mladi agronom, ki je doma iz šentjernejskega konca in je že nekaj let zaposlen pri njih – ter seveda več o sprejetosti kartuzije v lokalni prostor, si preberite v aktualni številki Dolenjskega lista.

Besedilo in foto: L. Markelj

