Septembra brezplačni mestni potniški promet, polnjenje električnih vozil pa po novem plačljivo

1.9.2021 | 07:50

Septembra je mestni potniški promet brezplačen, ...

... zato pa s tem mesecem ni več brezplačno električno polnjenje avtomobilov.

Avtomobili za izposojo na Novem trgu

Novo mesto - Mestna občina Novo mesto bo v septembru vsem uporabnikom mestnega potniškega prometa že tradicionalno omogočila brezplačno vožnjo z mestnimi avtobusi. Brezplačni prevozi so del aktivnosti Evropskega tedna mobilnosti 2021 (letos poteka od 16. do 22. septembra, vrhunec dogajanja se bo 22. septembra zaključil z Dnevom brez avtomobila na Glavnem trgu), v sklopu katerih Mestna občina med drugim občane osvešča o trajnostni mobilnosti in jih spodbuja k odločitvam souporabe prevozov, hkrati pa širi znanje o vse bolj razširjeni elektro mobilnosti. S 1. septembrom se tudi na slednjem področju obetajo spremembe pri polnjenju električnih avtomobilov na občinskih polnilnicah, sporočajo z rotovža.

V Novem mestu so letos kot pomembno novost predstavili souporabo avtomobilov ponudnika Avant2go, ki s povezovanjem električnega pogona in souporabe združuje najbolj aktualne trende na področju mobilnosti. Pri elektro mobilnosti so zaznali trend vedno večjega števila avtomobilov na električni pogon, kar je privedlo do strmo rastoče uporabe električnih polnilnic na javnih parkiriščih. Na območju Mestne občine Novo mesto se trenutno nahajajo na enajstih lokacijah, v septembru pa načrtujejo novo električno polnilnico pri Osnovni šoli Stopiče, predvidena je tudi na Rozmanovi ulici.

Električno polnjenje nič več zastonj

Polnilnice z brezplačnim priklopom in polnjenjem so dosegle svoj namen promocije tovrstne »čistejše« oblike mobilnosti, zaradi česar se v prihodnje po večletnem uvajalnem obdobju načrtuje uvedba plačljivega električnega polnjenja. Od danes, 1. septembra, bo tako v Mestni občini Novo mesto po vzoru ostalih občin ob uporabi električne polnilnice potrebno poravnati pristojbino in znesek polnjenja. Cene polnjenja so ugodne in, kot pravijo na rotovžu, primerljive s cenami v občinah, ki so plačljivo polnjenje že uvedle.

Zemljevid električnih polnilnic je na voljo na spletni strani Gremo na elektriko, kjer lahko uporabniki pridobijo tudi informacije o postopku plačila ob polnjenju na električnih polnilnicah.

M. K.; foto: MO NM