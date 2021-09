Ni bila napaka; drugače ni šlo

1.9.2021 | 12:30

Foto: Občina Krško

Krško - Po obnovi vozišča ceste Videm-Brestanica in ureditvi pasov za kolesarje so na Občini Krško prejeli nekaj vprašanj občanov glede izvedbe asfalta na zadnjem, ravnem odseku ceste. Številni so se namreč spraševali, ali gre morda za slabo izvedbo in ali bo občina zahtevala reklamacijo.

Na občini pojasnjujejo, da so bila dela izvedena v skladu z načrti, saj je bil ključni problem pri sanaciji ureditev odvodnjavanja, zato je bilo potrebno najti kompromisno rešitev, ki bo omogočala prometno varnost za vse udeležence v prometu.

Vozišče na tem odseku ima naklon proti škarpi ob železniški progi. Na tej strani vozišča so vgrajene rešetke za odvodnjavanje ceste. Težava se je pojavila, ker na tem delu vozišča ni vzdolžnega naklona, da bi lahko voda, ki priteče do škarpe, stekla tudi na rešetke. Voda na vozišču ne povzroča samo poškodb, temveč zaradi zastajanja tudi vpliva na prometno varnost. V primeru delno zalitega cestišča kolesarji iščejo suhi del in tako pristanejo na sredini ceste, kar pa je za vse še veliko bolj nevarno. Zato je bila možna le kompromisna rešitev, da so med posameznimi rešetkami uredili še vzdolžne naklone, ki omogočajo odtekanje vode. To seveda nekoliko neugodno vpliva na vožnjo, vendar je v okviru omejitev, to je 40 km/h, nemoteče, pri višjih hitrostih pa se seveda neravnina bolj občuti, pojasnjujejo na občini. Žal v škarpo ni bilo mogoče posegati, še dodajajo, zaradi širine vozišča pa samega odvodnjavanja ni bilo mogoče urediti na drugačen način.

M. K.