Torek prinesel občutno poslabšanje: 764 novih okužb, v regiji 59

1.9.2021 | 13:40

Profimedia

V torek so v Sloveniji opravili 3788 testov PCR na okužbo z novim koronavirusom in pri tem potrdili 764 primerov okužbe. Delež pozitivnih testov je bil 20,2-odstoten, kar je za 1,8 odstotne točke več kot dan prej.

To je največje število dnevno potrjenih okužb od 5. maja.

Sedemdnevno povprečje potrjenih primerov znaša 468, to je 37 več kot dan prej. 14-dnevna pojavnost okužb na 100.000 prebivalcev pa znaša 270, to je 18 okužb več kot dan prej.

V bolnišnicah se zdravi 159 covidnih bolnikov (včeraj 146), od tega 37 na oddelkih za intenzivno nego (včeraj 30).

V torek ni umrl noben covidni bolnik.

Po oceni NIJZ je v državi trenutno 5756 aktivnih okužb, kar je 382 več kot dan prej.

Polno cepljenih pa je 904.974 oz. skoraj 43 odstotkov prebivalcev.

REGIJA

V SB Novo mesto covidnih bolnikov nimajo.

Včerajšnje okužbe po občinah:

Jugovzhodna Slovenija - Novo mesto in Kočevje 7, Črnomelj, Trebnje, Semič in Sodražica 4, Metlika in Ribnica 3, Šentjernej in Mirna 2, Šentrupert, Loški Potok, Žužemberk, Mokronog-Trebelno, Dolenjske Toplice in Škocjan 1

Posavje - Krško 5, Sevnica 4, Brežice in Radeče 2

M. K.