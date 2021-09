Po Rozmanovi izmenično enosmerno

1.9.2021 | 19:45

Foto: MO Novo mesto

Novo mesto - Nadaljevanje prenove novomeškega mestnega jedra na Kastelčevi ulici in na delu Rozmanove poteka po zastavljenem načrtu, sporočajo iz občine. Na Rozmanovi na odseku med Vrhovčevo in križiščem za Novi trg je zdaj vzpostavljena delna zapora. Promet po Rozmanovi bo potekal izmenično enosmerno predvidoma do 27. septembra.

Zaradi zagotavljanja večje pretočnosti prometa bo v času delne zapore dostop za stanovalce, dostavo in gradbišče urejen prek Kapiteljske ulice in Florjanovega trga, izvoz iz smeri Glavnega trga pa bo ponovno stekel po Rozmanovi ulici mimo delne zapore v smeri Novega trga.

V tem času še vedno ostaja popolnoma zaprta Kastelčeva ulica.

M. K.

Galerija