Voznik viličarja poškodoval delavca

1.9.2021 | 18:40

Danes opoldne je v Dobruški vasi, občina Škocjan, prišlo do delovne nesreče. Voznik viličarja je delavca poškodoval po nogi. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto so poškodovanega oskrbeli na kraju in ga odpeljali na zdravljenje v novomeško bolnišnico. O dogodku so bile obveščene pristojne službe.

M. K.