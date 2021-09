Danes brez elektrike

2.9.2021 | 07:20

Distribucijska enota Novo mesto, nadzorništvo Metlika, obvešča, da bo danes od 8:00 do 11:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOL. GRIBLJE.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo od 8:00 do 12:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DRGANJA SELA.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 8:00 do 11:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GORENJA VAS 1971;

- od 8:00 do 13:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ZALOG PRI ŠKOCJANU;

- od 11:00 do 14:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MEVCE 1997, TP RAVNIK 1997, TP KOGLO 1997;

- od 15:00 do 17:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP HOTEL ŠMAR. TOPLICE 1983.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo:

- od 8:00 do 11:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOR. GLOBODOL;

- od 8:00 do 10:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MAČJI DOL na izvodu MAČJI DOL-VAS;

- od 11:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SRED. GLOBODOL.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Brežice med 11. in 13. uro na območju TP Brežice kolodvor.

M. K.