Sredini koronapodatki: 666 okužb, regija 63 - prednjači Novo mesto (17)

2.9.2021 | 11:00

Profimedia

Potem ko so v torek opravili 3788 testov PCR na okužbo z novim koronavirusom in potrdili 764 okužb, kar je največje število dnevno potrjenih okužb od 5. maja, so v sredo opravili 3.611 testov in odkrili 666 novoodkritih primerov okužbe. V torek je bilo pozitivnih 20,2 odstotka opravljenih testov, v sredo pa 18,4.

Sedemdnevno povprečje potrjenih primerov znaša 491, to je 23 več kot dan prej. 14-dnevna pojavnost okužb na 100.000 prebivalcev pa znaša 283, to je 13 okužb več kot dan prej.

V bolnišnicah je hospitaliziranih 162 covidnih bolnikov (včeraj 159), 40 jih potrebuje intenzivno zdravljenje (včeraj 37).

V sredo so umrli trije covidni bolniki.

Po oceni NIJZ je v državi trenutno 6045 aktivnih okužb, 382 več kot dan prej.

Polno cepljenih je 907873 oz. 43 odstotkov prebivalcev.

REGIJA

V SB Novo mesto covidnih bolnikov nimajo.

Včerajšnje okužbe po občinah:

Jugovzhodna Slovenija - Novo mesto 17, Kočevje 7, Črnomelj in Šentjernej 5, Trebnje 4, Šmarješke Toplice 3, Semič in Dolenjske Toplice 2, Metlika in Ribnica 1

Posavje - Brežice 6, Radeče 4, Krško 3, Sevnica 2, Kostanjevica na Krki 1

M. K.

starejši najprej

novejši najprej Komentarji (1) 2h nazaj Oceni true truic Sikter Shaitan! 666.... Preglej samo prijavljene komentatorje