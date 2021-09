Priseljenke za novomeške novorojenčke

2.9.2021 | 13:35

Vodstvo novomeške bolnišnice se je lepe geste razveselilo in poudarilo, da vsaka topla gesta šteje in nas opominja na pomen solidarnosti. (foto: Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto)

Halime Djemaili in Branka Bukovec iz DRPD, doc. dr. Milena Kramar Zupan, Jelka Cimermančič, Simona Volf in Damjana Koželj iz SB Novo mesto ter Amra Avdibašić iz DRPD.

»Ne gre za vrednost donacije, ampak že dejstvo, da ste se spomnile na nas in naše dojenčke. To nas izjemno veseli,« je predstavnicam DRPD dejala predstojnica Oddelka za ginekologijo in porodništvo Damjana Koželj, dr.med.

Odeje in oblačila so ob podpori zaposlenih na DRPD šivale udeleženke programa socialna aktivacija.

Novo mesto - Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto je v torek, 31. avgusta 2021, Splošni bolnišnici Novo mesto oziroma novomeški porodnišnici predalo donacijo – paket prešitih odejic in oblačil za novorojenčke, ki so jih ustvarile ženske, vključene v njihov program socialne aktivacije.



»Seveda je naša bolnišnica nadvse hvaležna, ko nam donirajo kakšne medicinske aparature, a vaša gesta priča, da ni potrebno veliko, da pokažemo na pomen sočloveka in solidarnosti. Zato iskrena hvala celotni ekipi društva v imenu naših medicinskih sester in babic, predvsem pa bodočih staršev in novorojenčkov,« je ob prejemu donacije povedala direktorica SB Novo mesto doc.dr. Milena Kramar Zupan.

Zamisel o donaciji je nastala v kolektivu društva, ki med drugim izvaja program socialne aktivacije, financiranim s strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Evropskega socialnega sklada. »Program izvajamo od jeseni 2019 in je namenjen priseljenkam, večinoma gre za ženske s Kosova in Severne Makedonije, tudi iz Bosne in Hercegovine. Usposobiti jih moramo za trg dela, tako da jih najprej vključimo v učenje slovenskega jezika, saj je jezik njihova prva ovira v novem okolju,« je pojasnila predsednica DRPD Branka Bukovec. Strokovna sodelavka programa Halime Djemaili je nadaljevala, da se poleg slovenščine učijo še vseh ostalih veščin za lažjo zaposlitev, od uporabe računalnikov do pisanja življenjepisa, iskanja prostih delovnih mest in drugih socialnih veščin. Društvo se tu pohvali z odličnim sodelovanjem z Zdravstvenim domom Novo mesto, zaposlitveno agencijo Adecco, Zavodom RS za zaposlovanje, Spot točko itd. »Odlično sodelujemo tudi s Centrom biotehnike in turizma, kjer se običajno polovica skupine uči pomoči v kuhinji, druga polovica pa šivanja pri nas na društvu,« je še dodala Djemailijeva.

»Ker so to delale ženske, ki so se hkrati še učile, gre pri vsem skupaj za dvojno dobro delo. Učenje šivanja in dobrodelnosti,« je še ocenila Kramar Zupanova. Da gre za uspešen program, med drugim priča dejstvo, da je polovica od 15 udeleženk zadnje skupine, ki je z delom zaključila konec avgusta, že našla zaposlitev. Na društvu sicer že nadaljujejo z novo skupino in napovedujejo podobne akcije tudi v bodoče. »Na ta način ne poskrbimo le za njihovo usposabljanje, ampak jih še bolj vključimo v življenje lokalne skupnosti. Ko so izvedele, da šivajo za tukajšnje novorojenčke, so bile vse visoko motivirane,« je zaključila Bukovčeva.

O tem podrobneje poročamo v aktualni, tiskani številki Dolenjskega lista.

M. M.