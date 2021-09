Starši prvošolcev prejeli ponarejeno pismo s podpisom ravnateljice o zahtevi po cepljenju otrok

2.9.2021 | 14:10

Včerajšnji prvi šolski dan na OŠ Boštanj. V ospredju ravnateljica, zadaj učitelji (foto: OŠ Boštanj)

Boštanj - Preden se je začelo šolsko leto, so nekateri starši prvošolcev Osnovne šole Boštanj v občini Sevnica dobili ponarejeno pismo s podpisom ravnateljice Vesne Vidic Jeraj, v katerem naj bi ta zahtevala cepljenje otrok, poroča MMC RTVS.

Ravnateljica je za omenjeni portal povedala, da je bila o zadevi prvič obveščena sredi avgusta, ko je od enega od staršev dobila sporočilo o obstoju pisma, s katerim naj bi zahtevala cepljenje otrok še pred začetkom novega šolskega leta. Vidic Jerajeva je zatrdila, da je pismo v celoti ponarejeno. Prevaranti so zlorabili tudi logotip šole in njen podpis. Ta naj bi bil neobičajen, prav tako je bilo pismo polno slovničnih napak, zato so starši posumili, da gre za prevaro.

Ravnateljica je zadevo zaradi zlorabe logotipa, njenega podpisa in zlorabe osebnih podatkov otrok oziroma staršev, saj ti niso javni, obvestila policijo. Koliko staršev je po pošti dobilo ponarejeno pismo, pa ne ve.

Ob tem se Vidic Jerajeva sprašuje, ali gre za poskus zastraševanja staršev "ali degradacijo mene kot ravnateljice in šole, ki jo predstavljam."

M. K.