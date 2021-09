Policija poroča: Prvi šolski dan je minil mirno, nekaj pa bi jih vendarle za ušesa

V Posavju, Beli krajini in na Dolenjskem je na prvi šolski dan več kot 200 policistov in prostovoljcev opozarjalo udeležence v prometu, da se je začela šola in je na cesti več mladostnikov. Hkrati z vidnostjo so policisti na posameznih odsekih v bližini šol izvajali tudi meritve hitrosti, danes sporočajo s Policijske uprave Novo mesto.

Že v juniju, juliju in avgustu so policisti pregledali urejenost cestnoprometne signalizacije na šolskih poteh in v bližini šol in vrtcev. Na morebitne nepravilnosti so opozorili šole in vzdrževalce cest.

Na prvi šolski dan so policisti skupaj s prostovoljci združenja šoferjev in avtomehanikov, društev upokojencev, gasilcev in drugimi na več kot 83 točkah opozarjali na večjo prisotnost mladostnikov in otrok. S koncem dopustov se je tudi sicer opazno povečal promet, predvsem v mestnih središčih. Ob dobrem sodelovanju z ravnateljicami in ravnatelji so policisti v skrbi za večjo varnost najmlajših marsikje v šolah pred začetkom pouka (nemalokrat skupaj s starši, ki so pospremili otroke na prvi šolski dan) osvežili znanje o varni udeležbi v prometu, opozarjali in svetovali.

Prvi šolski dan na šolskih poteh, v bližini šol in vrtcev policisti niso obravnavali prometnih nesreč. So pa zaznali kar nekaj ravnanj, ki bi lahko povzročila prometno nesrečo, kot npr. očeta, ki je vozil otroke v šolo s telefonom ob ušesu, voznico, ki je peljala mimo ustavljenega šolskega avtobusa z nezmanjšano hitrostjo (kar pomeni, da ne bi mogla ustaviti, če bi kdo stekel na cesto izza avtobusa), mladostnika, ki se je že opiral na pokrov motorja avtomobila, ker je stekel čez cesto mimo prehoda za pešce (in k sreči zaradi dobrih refleksov voznika in lastne okretnosti povzročil le precej nejevolje) – dokaz več, da je potrebno za prometno varnost skrbeti ves čas in ne samo prvi šolski dan, pravijo na PU.

In dodajajo: ''Pazite nase in na drug drugega, prevelika sproščenost lahko pelje v nesrečo. Vozite po pameti in prečkajte cesto tam, kjer se sme in takrat, ko je varno.''

Mejne zadeve in tujci

V današnjem poročilu, kot ponavadi, PU NM poroča tudi o zaznanih migrantih.

V torek zjutraj so brežiški policisti na Mostecu prijeli sedem državljanov Afganistana, dopoldne pa črnomaljski v Starem trgu ob Kolpi državljana Pakistana.

V sredo zgodaj zjutraj so v Žuničih policisti prijeli štirinajst državljanov Afganistana, čez dan pa še štiri in državljana Indije v okolici Butoraja ter osem državljanom Afganistana v okolici Miličev.

Brežiški policisti so v sredo v Brezju pri veliki Dolini prijeli državljana ZDA, ki je mejo prečkal izven mejnega prehoda. Pri sebi je imel samo vozniško dovoljenje, so pa ugotovili, da se ni prvič srečal s slovensko policijo. Napisali so mu plačilni nalog in ga napotili na veleposlaništvo, da si uredi potovalne dokumente. V noči iz srede na četrtek so v Dobovi prijeli dva državljana Irana.

Krški policisti pa so v sredo dopoldne med Oštrcem in Mirčevim križem prijeli osemnajst državljanov Afganistana.

