Umor za 2000 evrov; krivde ne priznavajo

2.9.2021 | 17:15

Prvi je očitke zavrnil 23-letni Marko Belcl, ki so ga policisti prijeli na podlagi bioloških sledi. (vse fotografije: Svet24)

Da ni kriv, trdi tudi 24-letni Marjan Brajdič alias Maksi.

Tudi 21-letni Marjan Grm krivdo zavrača, njegov brat Mihael pa bo še dobil besedo.

Ljubljana - Trojica Kočevcev, obtoženih umora Slavca Knaflja iz okolice Grosupljega, krivde ne priznava, eden od vpletenih pa se bo še izjasnil o očitkih.

Marko Belcl (23), Marjan Brajdič alias Maksi (24) in Marjan Grm (21) krivde po obtožbi ne priznavajo. Svojo nedolžnost bodo dokazovali med sojenjem. O očitkih pa se danes na Okrožnem sodišču v Ljubljani še ni izjasnil Mihael Grm, brat Marjana Grma, saj je bil zanj predobravnavni narok na predlog njegovega odvetnika preložen.

Obtoženi so se 19. marca pripeljali v Zgornje Duplice nad Grosupljim, parkirali alfa romeo in se peš odpravili do gozdne barake Slavca Knaflja, z namenom, tako tožilstvo, da mu pokradejo vrednejše predmete. Ko pa jih je 77-letnik zalotil pri kraji, so ga zvezali in pretepli do smrti. Ukradli so mu 2000 evrov gotovine in dva starejša mobilna telefona znamke Nokia. Potem pa se je za njimi za nekaj dni izgubila vsaka sled.

Belcla prijeli na podlagi bioloških sledi

Policisti so dva dneva preiskovali kraj zločina, pet dni še širšo okolico, zaslišali so približno 70 prič in pregledali več videoposnetkov varnostnih kamer, saj so se storilci ustavili tudi na enem od bencinskih servisov. S primerom se je ukvarjalo skupno 200 kriminalistov in policistov, tudi vodniki službenih psov in potapljači specialne enote. Marka Belcla so na podlagi bioloških sledi, ki jih je pustil na kljuki barake, prijeli 30. marca, naslednji dan še preostale. Izkazalo se je, da so se po umoru odpeljali domov, med begom pa nekatere nakradene stvari zmetali v potok. Nekatere reči, tudi oblačila, ki so jih nosili med kalvarijo, so potem še zažgali doma, da bi uničili dokaze, ko so prek medijev izvedeli, da je njihova žrtev zaradi poškodb umrla. Knaflja so po prijavi prijatelja, ki ga je naslednji dan našel zvezanega in pretepenega, sicer oživljali, a brez uspeha.

Obramba trdi, da nujne pomoči ni prejel takoj

Zagovornik Marka Belcla, odvetnik Andrej Gerlovič, je sodišču predlagal neposredno zaslišanje izvedenca za sodno medicino in dveh policistov ter zdravniške ekipe, ki je prva prišla na kraj zločina. Kot je pojasnil, eden od policistov eni od reševalk ni pustil, da Knaflju nudi prvo pomoč, dokler ne »napravi fotografije še živega oškodovanca«. Po mnenju odvetnika Gerloviča strokovne oziroma nujne pomoči Knaflju niso nudili takoj, bi mu pa morda lahko rešila življenje. Da bi pravočasna pomoč lahko preprečila smrt, sta sicer prepričana tudi Maksijev odvetnik Igor Grošelj in Grmov odvetnik Bojan Celar.

Odvetniki tudi nad NFL in hrambo DNK

Poleg tega je odvetnik Gerlovič, strinjala pa sta se tudi Grošelj in Celar, zahteval izločitev poročila o preiskavi Nacionalnega forenzičnega laboratorija (NFL) glede bioloških sledi iz kazenskega spisa. Kot je pojasnil, je bil Belclov DNK v NFL hranjen nezakonito, iz leta 2016, ko so ga obravnavali zaradi velike tatvine, za katero pa potem menda nikoli ni bil obsojen, medtem ko so preiskovalci njegov DNK hranili še naprej. Tožilka Petra Vugrinec na drugi strani zagotavlja, da so postopek na NFL izvedli po črki zakona, in trdi, da je bil Belcl za veliko tatvino tudi pravnomočno obsojen, hkrati pa priznava, da je danes njegov kazenski list že prazen. Kakorkoli. Se nadaljuje, ko bo sodišče odločilo v vseh dokaznih predlogih obrambe.

M. R.