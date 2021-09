Za skrajševanje čakalnih vrst največ denarja novomeški bolnišnici

2.9.2021 | 19:20

Med izbranimi na razpisu sta tudi obe regijski bolnišnici - SB Novo mesto in Brežice (arhiv DL)

Ljubljana/Novo mesto/Krško/Otočec - Ministrstvo za zdravje je med 73 izvajalci zdravstvenih storitev, ki so se prijavili na nacionalni razpis za večjo dostopnost do zdravstvenih storitev, izbralo 62 izvajalcev. Skupna vrednost razdeljenih programov znaša 18,45 milijona evrov za dve leti.

Največ sredstev bo za to in prihodnje leto prejela Splošna bolnišnica Novo mesto, okoli 2,8 milijona evrov, sledi Univerzitetni klinični center (UKC) Ljubljana z 2,2 milijona evrov. Med izbranimi ponudniki so tudi številni zasebni zdravstveni zavodi, ki so se prav tako lahko prijavili na razpis.

Regija

Pet jih je z Dolenjske in Posavja. Med izbranimi sta obe regijski bolnišnici – ob že omenjeni novomeški bo brežiška oprejela dobrega pol milijona evrov. Izbrani so bili še Aristotel – Zdravstveni center Krško in Novo mesto, ki bo za skrajševanje čakalnih dob prejel več kot brežiška bolnišnica – skoraj 550 tisoč evrov, Avelana - kirurški center Otočec, ki bo prejel dobrih 280 tisočakov, in Okulistika, optika in zobozdravstvo Pušnik-Novljan iz Novega mesta, ki bo prejel nekaj manj kot 6.400 evrov.

J. K.