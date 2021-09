Turistična prevara: Tri Dolenjke kljub rezervaciji ostale pred zaprtimi vrati

3.9.2021 | 14:40

Zadovoljen gost se vrača. Se bodo tri dolenjska dekleta še kdaj rada odpravila v Prekmurje? Kmalu gotovo ne.

Mirna Peč - Poletje je čas počitnic in dopustov, pa tudi priložnost za razne prevarante in goljufe. Pa nimamo tokrat v mislih vlomov in tatvin, ko vas ni doma, ampak drugačne mahinacije.

Kot smo slišali v medijih, so letos zlasti na Hrvaškem, kjer je turistična sezona presegla vsa pričakovanja, mnogi tuji turisti zaradi prevarantov ostali brez dopusta, ker so bili tako ali drugače oškodovani in izigrani: finančno in psihično.

Nekateri so nasedli najemu kake vile na internetu, katere ponudnik sploh ni bil lastnik. Spet drugi so po ugodnejših cenah že pred sezono rezervirali nastanitev, a so ponudniki v želji, da bi iztržili čim več, njihovo rezervacijo odpovedali in jo dali nekomu, ki je bil pripravljen plačati več. Nekaterim tudi tik pred zdajci. Dogaja se torej vse mogoče.

Najemodajalec jih naprej sploh ni poznal ...

Katja Šuštaršič

A vedno je dobro najprej pomesti pred lastnim pragom.

V Sloveniji je bilo prav zaradi koriščenja turističnih bonov, ki jih je država namenila svojim državljanom kot pomoč domačim gostincem in drugim v teh covid časih, skoraj nemogoče še najti kake proste nastanitve.

Tri dolenjske študentje so bile zato vesele, ker so si uspešno uredile rezervacijo za šestdnevni oddih sredi avgusta v Prekmurju. Kot pravi ena od njih, Mirnopečanka Katja Šuštaršič, ga od vseh naših pokrajin najmanj poznajo. Kot lani, ko so prijateljice počitnikovale na Gorenjskem in ni šlo nič narobe, so ponudnika poiskale preko znane spletne platforme Booking.com, kjer so dobile kontakt – telefonsko številko.

To je bil Janko Godvajs iz Murske Sobote, ki je v najem ponujal počitniško hišico v vasici Bogojina, ki je v osrčju vinogradov prava izbira za počitnikovanje.

A dogajanje ni šlo po pričakovanjih in kot pripoveduje Katja, bi dekleta kmalu ostala brez strehe nad glavo. Gospod je najprej dejal, da jih sploh ne pozna, nato pa se je izgovarjal še drugače.

Kaj vse se je dogajalo z dekleti, kako so se znašla in dopust vseeno preživela v Prekmurju, kako zgodbo komentira Godvajs ter nato še o tem, kaj v takem primeru turistične prevare potrošnik sploh lahko stori, si preberite v novi tiskani številki Dolenjskega lista.

Besedilo in foto: L. Markelj