Telemachovo omrežje 5G na voljo tudi v Novem mestu

3.9.2021 | 08:00

Mag. Matjaž Beričič, član uprave Telekoma Slovenije za tehnologijo, in Primož Kučič, direktor poslovnega trga v Telekomu Slovenije. (arhiv; Svet24)

Ljubljana/Novo mesto - Telemach, ki je junija kot prvi pri nas vzpostavil mobilno omrežje pete generacije 5G, je to omrežje zdaj razširil na skupno 11 slovenskih mest. Obenem bo omrežje 5G brez doplačila na voljo vsem novim in obstoječim uporabnikom njihovih paketov Več, je povedal predsednik poslovodstva družbe Adrian Ježina.

Telemach, ki posluje znotraj skupine United Group, je omrežje 5G najprej vzpostavil v Ljubljani, na območju mestnega središča in območja BTC. Omenjeno omrežje pa sedaj ponujajo tudi v Novem mestu ter v Mariboru, Celju, Kranju, Kopru, Murski Soboti, Novi Gorici, Slovenj Gradcu, Velenju in na Ptuju. Pripravljajo pa tudi že načrte za nadaljnjo širjenje omrežja.

Z oktobrom pri mobilnih paketih Več sicer napovedujejo prilagoditve mesečne naročnine, a ob tem zagotavljajo, da bo s spremembo uporabnikom na voljo tudi več vsebine.

Kot je predstavil Ježina, bodo po novem vsi trije paketi vključujevali neomejeno količino klicev in sporočil SMS. Uporabniki imajo že z današnjim dnem na voljo tudi večje količine prenosa podatkov. V paketu Več je po novem tako na voljo pet gigabajtov, v paketu Še več pa 80 gigabajtov prenosa podatkov.

Novi in obstoječi uporabniki vseh treh paketov bodo brez doplačila imeli tudi dostop do omrežja 5G. Zato je sicer potreben ustrezen mobilni aparat, ki to omrežje tudi podpira. Po besedah Ježine paketi s to potezo postajajo še bolj transparentni in enostavni.

Trenutno sicer še ni mogoče gostovanje v tujih 5G omrežjih oziroma 5G roaming, a se to po besedah Ježine lahko spremeni, glede na to, koliko mobilnih operaterjev po Evropi že sodi v skupino United Group.

"Svoje storitve dopolnjujemo v skladu s pričakovanji uporabnikov ter tehnologijo prihodnosti. Za njeno brezhibno delovanje sta ključna količina ter hitrost prenosa podatkov in to z nadgrajenimi paketi nedvomno nudimo. S to spremembo ponovno dokazujemo svojo inovativnost, usmerjenost na uporabniško izkušnjo in tako kot že mnogo let, da na trgu nenehno zastavljamo nove trende," je dejal Ježina.

Kot je še predstavil Ježina, bodo posodobili Telemachove poslovalnice, medtem ko delo še naprej prilagajajo trenutni zdravstveni krizi.

STA; M. K.