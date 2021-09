Gorelo olje na štedilniku, ogenj preskočil na omarice

3.9.2021 | 07:00

Včeraj ob 17.11 je v Brezini v Brežicah gorelo olje na štedilniku, požar pa se je razširil na kuhinjsko napo in elemente. Požar je do prihoda gasilcev pogasil stanovalec, gasilci PGD Brežice-okolica pa so zavarovali kraj dogodka ter s termovizijsko kamero pregledali prostore in kraj požarišča. Preventivno so ostali na gasilski straži.

Gorel avto na AC

Ob 16.20 je na avtocestnem odseku Smednik–Dobruška vas, pri naselju Gmajna, občina Krško, gorelo osebno vozilo. Gasilci PGE Krško so zavarovali kraj dogodka, požar pogasili in počistili cestišče.

Do obolelega

Ob 23.11 so na Hrastinski poti v Brežicah gasilci PGD Brežice ob prisotnosti policije in reševalcev s tehničnim posegom odprli vrata stanovanja v katerem se je nahajala obolela oseba. Reševalci NMP Brežice so za obolelo osebo ustrezno poskrbeli.

Kadilo iz dveh motorjev

Ob 14.40 se je na avtobusni postaji v Trebnjem kadilo iz predela motorja osebnega vozila. Gasilci PGD Trebnje so zavarovali kraj in opravili pregled vozila s termovizijsko kamero. Do požara ni prišlo.

Nato pa se je ob 16.42 na cesti Dobrnič-Grmada pri naselju Stranje pri Dobrniču prav tako zakadilo iz motorja osebnega vozila. Gasilci PGD Dobrnič so zavarovali kraj in opravili pregled vozila ter odklopili akumulator. Tudi tam do požara ni prišlo.

Danes vaja

Danes bo od 17. ure dalje potekala sektorska vaja na območju Bizeljskega pri kateri bodo sodelovala Prostovoljna gasilska društva Bizeljsko, Stara vas in Orešje. Uporabljena bo sirena javnega alarmiranja z znakom za neposredno nevarnost.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes od 8:00 do 11:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MALE RODINE, TP RODINE PRI ČRNOMLJU.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo:

- od 8:00 do 11:00 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MIRNA GORA , TP PLANINA ;

- od 13:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KOLODVOR METLIKA , izvod Čez progo.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 7:30 do 9:30 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SV. ROK;

- od 10:00 do 14:00 pa odjemalcem, oskrbovanim iz TP SELA PRI DOL. TOPLICAH.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 8:00 do 11:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP OREŠJE;

- od 8:00 do 11:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP JEVŠEVEC;

- od 11:00 do 14:00 pa odjemalcem, oskrbovanim iz TP VINICA PRI ŠMARJETI-VAS.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo:

- od 8:00 do 11:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KAMNI POTOK;

- od 11:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KORENITKA.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na nadzorništvu Sevnica, področje Sevnica z okolico na območju TP Dolenji Kremen - nizkonapetostno omrežje Komac med 08:00 in 12:00 uro, na območju Krško mesto z okolico na območju TP Leskovec gmajna 2 - nizkonapetostno omrežje Pernar levo sredina med 08:00 in 13:00 uro in Bučerca - nizkonapetostno omrežje Bučerca med 08:30 in 12:00 uro ter na območju TP Orešje - nizkonapetostno omrežje Zgornje Orešje med 10:00 in 14:00 uro.

M. K.