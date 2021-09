FOTO: 25. srečanje obrtnikov in podjetnikov, poleg ostalih priznanj tudi trije zlati pečati zbornice

3.9.2021 | 11:50

Diamantni ključ za 50 let dela v obrti, najvišje priznanje, ki ga podeljuje OOZ Novo mesto, je dobilo novomeško podjetje Kovinoplast Laharnar.

Posebna priznanja – zlate pečate OZS, je za 55 let družinskega podjetja prejelo topliško podjetje Ferročrtalič, za 60 let podjetje Bobič Yacht Interior iz Novega mesta, za zavidljivih 70 let družinskega podjetja od izdanega prvega obrtnega dovoljenja pa Ključavničarstvo Peric Robert.

Straža - Območna obrtno–podjetniška zbornica Novo mesto (OOZ Novo mesto) je sinoči pod pokroviteljstvom občine Straža v Športnem parku Breza pripravila tradicionalno, že 25. srečanje obrtnikov in podjetnikov OOZ Novo mesto. Lani ga zavoljo epidemioloških ukrepov ni bilo, zato so tokrat podelili priznanja in plakete skupno 200 jubilantom za leti 2020 in 2021 in tri posebna priznanja in zahvale OOZ Novo mesto, krovna organizacija pa je ob tej priložnosti podelila tudi posebna priznanja – tri zlate pečate Obrtno podjetniške zbornice Slovenije za uspešna družinska podjetja z dolgoletno tradicijo.

»Današnji večer potrjuje, kako zelo smo se pogrešali in kako pomembna so naša srečanja, druženja, izmenjave mnenj in izkušenj, še posebej v teh nepredvidljivih in v nekaterih panogah celo brezupnih situacijah,« je v uvodnem nagovoru izpostavila predsednica OOZ Novo mesto Mojca Andolšek in med drugim poudarila tudi veliko vlogo Obrtno podjetniške zbornice Slovenije pri kreiranju vladnih rešitev za omilitev posledic v gospodarstvu. »OZS je za vse nas v pravni službi pripravljala s tem povezane pogodbe, odredbe, pravilnike, obrazce in je neprekinjeno komunicirala s člani.« Lani pa se je zgodila še ena prelomnica za OOZ Novo mesto, na pobudo članov upravnega odbora in predsednikov sekcij so ustanovili Klub mladih podjetnikov.

Župan občine Straža Dušan Krštinc je v svojem nagovoru predvsem izrazil pohvalo obrtnikom in podjetnikom, ki kljub vsakodnevnemu prilagajanju na spremembe, negotovosti in sprejemanje takojšnjih odločitev v nestabilnem poslovnem okolju, ohranjajo optimizem in ustvarjajo take projekte, ki pomenijo boljšo prihodnost podjetja in okolja, ki mu pripadajo. »Ob vsem tem pa ste obrtniki lahko ponosni in veseli, da imate učinkovito obrtno zbornico, edino stanovsko organizacijo, h kateri se lahko zatečete po pomoč in nasvete ter odkrito zaupate svoje težave, s katerimi se nemalokrat srečujete pri delu.«

Zbrane obrtnike in podjetnike je nagovoril tudi predsednik Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije Branko Meh, ki se je ozrl na z epidemijo novega koronavirusa zaznamovan čas, ki je močno krojil tudi gospodarstvo, ter izpostavil pomembno vlogo zbornice v času epidemije in poudaril, da si bo OZS še naprej prizadevala opravljati svoje poslanstvo. »Potem ko smo nekako v letu 2020 pričakovali, da bo vse narobe, sta slovenska obrt in podjetništvo dokazala, da zmore tudi v najtežjih časih in izšli smo ven, ne bom rekel zmagovalci, ampak v kolikor toliko dobri kondiciji. Toda covid nas še vedno pesti, še vedno je prisoten, govori se o četrtem valu. Kaj nam prinaša? Zelo jasno smo povedali, slovenskega gospodarstva ne dovolimo več zapirati.«

Med drugim je v imenu zbornice pozval, da se ljudje cepijo. »Seveda pa ostajajo takšni, tudi pri nas zaposleni, ki imajo iz takšnega ali drugačnega razloga pomisleke. Za te je treba obvezno zagotoviti testiranje. Toda, ne bomo dovolili, da bo to testiranje plačalo gospodarstvo.«

In kdo so prejemniki najžlahtnejših priznanj?

Diamantni ključ za 50 let dela v obrti, najvišje priznanje, ki ga podeljuje OOZ Novo mesto, je dobilo novomeško podjetje Kovinoplast Laharnar.

Zlate ključe za 45 let dela v obrti za leto 2020 ali 2021 so prejeli Gozdno gospodarstvo Novo mesto, podjetja Agroma TS in Roletarstvo Medle iz Novega mesta, GMP Luzar iz Škocjana, Hiša Mrak iz Sel pri Ratežu ter šentjernejski samostojni podjetnik Alojz Globevnik. Podelili so tudi bronaste ključe za 35 let in srebrne za 40 del dela v obrti.

Posebna priznanja – zlate pečate OZS, je za 55 let družinskega podjetja prejelo topliško podjetje Ferročrtalič, za 60 let podjetje Bobič Yacht Interior iz Novega mesta, za zavidljivih 70 let družinskega podjetja od izdanega prvega obrtnega dovoljenja pa Ključavničarstvo Peric Robert.

Podelili so tudi priznanja za 10 let dela v obrti, bronaste, srebrne in zlate plakete za 20, 25 in 30 let delovanja.

Posebna priznanja Območne obrtno-podjetniške zbornice Novo mesto za sodelovanje z zbornico pa so prejeli Občina Straža, novomeška območna enota Zavarovalnice Triglav in Gostinstvo Mlinarič.

Program, ki sta ga povezovala Sabina Gosenca in Rado Trifković, so popestrile pevke Glasbene šole Lipičnik iz Straže in plesalki Plesnega studia Novo mesto. Za zabavo po končani slovesnosti pa so poskrbeli Stand Band in Rok'n'band.

