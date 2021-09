Začela se je 35. straška jesen

3.9.2021 | 10:15

Župan Dušan Krštinc in predsednik TD Straža Pavle Vidic (foto: Občina Straža)

Straža - V Straži se začenjajo prireditve 35. straške jeseni v organizaciji Turističnega društva Straža. Glede na razmere bo večina od okrog 20 dogodkov, ki se bodo zvrstili do 12. septembra, potekala na prostem. Namesto običajne povorke bodo pred kulturnim domom postavili nekaj vozov s starimi kmečkimi orodji in opremo, ki bodo na ogled obiskovalcem.

Osrednja turistična prireditev v občini Straža že tradicionalno poteka v prvem tednu v septembru. Letos so se prireditve začele včeraj, ko so varovanci novomeškega VDC-ja poslikali nekaj bal v središču Straže.

Sobotno dogajanje bodo začeli z balinarskim turnirjem v športnem parku Breza ter 9. likovno in kiparsko kolonijo, ki poteka na kmetiji Vidic v Hruševcu. Udeležbo je potrdilo 20 umetnikov, med njimi tudi kipar Brane Žunič iz Ribnice, ki bo izdelal leseno skulpturo »Upanje«, ki bo, kot sporočajo iz občine, našla svoje mesto v nastajajočem parku bodoče straške forma vive sredi Straže. Nastala likovna dela bodo popoldne na ogled na kmetiji Vidic, zbrani denar od prodaje umetniških slik pa bo šel v celoti društvu Hospic. V soboto bo na ogled tudi razstava lovskih trofej Blaža Dularja v njegovi hiši v Hruševcu, kjer si bo možno ogledati številne velike in male trofeje, od medveda do veverice.

Na domačiji Derčar v Podgori bodo v nedeljo pripravili 4-urni prikaz žetve ter metve prosa, v opravilih bodo lahko aktivno sodelovali tudi obiskovalci.

Od spremljajočih dogodkov velja omeniti še ponedeljkovo krvodajalsko akcijo, torkov turnir v pikadu ter otvoritev učne poti glinokopi Zalog. Prihodnji petek se bodo v Straži razveselili odprtja vinogradniškega doma, kjer bodo tamkajšnji vinogradniki imeli laboratorij, društvene degustacije in druženja. Prihodnjo soboto pa TD Straža vabi na tradicionalni pohod do jame Velika prepadna z ogledom jame, zbor pohodnikov bo na železniški postaji v Straži.

Vrhunec prihodnjo nedeljo

Vrhunec praznovanja Straške jeseni bo v nedeljo, 12. septembra, z dopoldanskim zbiranjem naj pridelka zelenjave in sadja pred kulturnim domom, fotografsko razstavo Boruta Peterlina »Panorama doline reke Krke« v ateljeju na železniški postaji, ki jo bo spremljala tudi fotografska delavnica. V cerkvi sv. Jakoba v Vavti vasi bodo pripravili sveto mašo, ki jo bo daroval pater Krizostom Komar. V prostorih kulturnega doma Straža pa bodo na ogled razstava 9. likovne kolonije, razstava ročnih del društva upokojencev ter šarkljev turističnega društva, z info točko se bo predstavilo tudi društvo Hospic. Osrednje dogajanje bo letos namesto tradicionalne povorke vozov mirujoča povorka, ki bo postavljena pred kulturnim domom Straža. Med 14. in 16.uro bodo na desetih vozovih na ogled različna starodobna kmečka orodja in stroji ob katerih bodo tudi posamezniki, ki bodo obiskovalcem več povedali o uporabi in značilnostih starih orodij. Na ogled bodo med drugim konjska in volovska oprema, gozdarska oprema, poljska in vinogradniška orodja, oprema za čebelarjenje, gospodinjski pripomočki, orodja za košnjo sena ter tesarsko orodje. Za popestritev bodo postavili še nekaj traktorjev starodobnikov ter stojnice z izdelki domače obrti.

Prvo prireditev Straška jesen so v Straži pripravili leta 1986, še spominjajo na strašli občini. Najbolj zanimiva je bila vselej nedeljska povorka, ko so občani posameznih vasi na vozovih predstavili življenja na vasi glede na izbrano tematiko. ''Prireditve straških jeseni so bile vselej prežete z veseljem in prikazujejo kmečko življenje na vasi,'' so še zapisali v sporočilu za javnost kot vabilu tudi na letošnjo jesen v Straži.

M. K.