610 okužb, regija 64; spet covidna bolnika v SB Novo mesto

3.9.2021 | 11:00

Spet se polnijo tudi postelje na covidnem oddelku novomeške bolnišnice. (foto: arhiv DL; L. M.)

V četrtek so ob 3303 PCR testih v Sloveniji potrdili 610 okužb z novim koronavirusom – delež pozitivnih je znašal 18,5 odstotka. V sredo so po 3611 testih in 666 odkritih primerov okužbe zabeležili 18,4-odstotni delež pozitivnih testov. Za primerjavo: v torek je bilo pozitivnih 20,2 odstotka opravljenih testov. Pred tednom dni so ob 2953 opravljenih testih potrdili 542 novih primerov okužbe, delež pozitivnih pa je bil 18,4-odstoten.

14-dnevna pojavnost okužb na 100.000 prebivalcev je narasla na 300,1 potem ko je v sredo znašala 283.

Hospitaliziranih je 180 oseb, 45 jih potrebuje intenzivno nego. Najmlajši covidni bolnik, ki ga zdravijo v bolnišnicah, je star 19 let, najmlajši na intenzivni terapiji pa 24 let, je objavila vlada.

V četrtek ni umrl noben covidni bolnik.

Po oceni NIJZ je v državi trenutno 6325 aktivnih okužb, to je 280 več kot dan prej.

REGIJA

V SB Novo mesto, ki je s tem tednom spet covidna, imajo dva bolnika, oba na akutnem oddelku.

Včerajšnje okužbe po občinah:

Jugovzhodna Slovenija - Novo mesto 15, Črnomelj 8, Trebnje 5, Metlika, Žužemberk in Škocjan 4, Šentjernej, Semič, Sodražica, Mirna in Mokronog-Trebelno 2, Kočevje 1

Posavje - Brežice 7, Krško 3, Sevnica 2, Radeče 1

M. K.