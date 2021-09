Pozitivno v 60 let!

3.9.2021 | 13:15

Črnomelj - Knjižnica Črnomelj bo v letu 2022 praznovala 60 let. Na včerajšnji uvodni prireditvi, ki so jo na zelenici pred knjižnico popestrili s spustom balonov, so predstavili še preostale prireditve, ki jih bodo izvedli v sklopu praznovanja te častitljive obletnice.

“Knjižnica Črnomelj s svojim delovanjem nenehno oblikuje in v pozitivni smeri spreminja podobo domačih krajev in ljudi. Prijazno vabi v svoje naročje, kjer domujejo knjige, znanje, kultura, strokovni in prijazni knjižničarji ter bralci vseh starosti,” med drugim poudarjajo zaposleni v knjižnici, ki obožujejo misel Otona Župančiča »Kdor ljubi knjigo, bodi spoštovan!« Za praznovanje 60-letnice pa so, kot pravijo sami, našli, posvojili in vzljubili še eno njegovo misel oz. vprašanje, ki kar kliče po odgovoru: »Gre tvoja misel soncu naproti?«

Direktorica Anja Panjan Trgovčič je med drugim poudarila, da je knjižnica prostor vseživljenjskega izobraževanja, ki uporabnikom poleg osnovnih dejavnosti ponuja in zagotavlja občutek domačnosti, topline, varnosti in zavetja. Dodala je, da se bodo zavzemali za to, da bo v prihodnjih letih zasijala v novi podobi in da bo še boljša, še bolj dostopna in prijazna. Občina Črnomelj, ustanoviteljica Knjižnice Črnomelj in Občina Semič, pogodbeni partner Knjižnice Črnomelj, se namreč trudita zagotoviti boljše pogoje za delovanje Knjižnice Črnomelj in Krajevne knjižnice Semič.

Zbrane na včerajšnji uvodni prireditvi je nagovoril tudi župan Andrej Kavšek, ki je zelo naklonjen branju, knjigam in knjižnici. V svojem nagovoru je povedal zelo veliko zanimivih znanstvenih dognanj o pomenu branja klasičnih knjig za naše psihično in fizično zdravje (v nasprotju z e-knjigami). “Knjižnica je v teh 60 letih dejansko postala eden ključnih kulturnih dejavnikov dogajanja v Črnomlju in Semiču. Predvsem zna slediti novim trendom, zna temu prilagajati svoje prireditve, kar mi je všeč in verjamem, da bodo na ta način še dolgo ostali pomemben dejavnik kulturnega dogajanja v občini.”

Prireditve ob jubileju za vse generacije

Leto 1962 velja za pomemben mejnik v razvoju Knjižnice Črnomelj, saj je bila 19. januarja tega leta z odločbo občinske skupščine Občine Črnomelj ustanovljena Občinska matična knjižnica Črnomelj. Do 60. rojstnega dne in do osrednje prireditve ob 60-letnici knjižnice nas tako ločijo še dobri štirje meseci, ki jih bodo zaposleni v sodelovanju z različnimi partnerji obogatili s štirimi mesečnimi dogodki. Na zelenici knjižnice bodo 7. oktobra na zelenici pred knjižnico v sodelovanju s Komunalo Črnomelj in skupino Urbano zelenje mesta posadili drevo, simbol življenja in večne rasti. V novembru bodo v mestu postavili tri knjigobežnice, decembra pa bodo pripravili tiskovno konferenco in pred knjižnico v sodelovanju s Komunalo Črnomelj postavili smrečico z lučkami ter pripravili škatlo za novoletne želje knjižnici.

Osrednja prireditev v začetku prihodnjega leta

19. januarja 2022 bodo pripravili osrednjo prireditev ob 60-letnici ter posneli kratki dokumentarni film o prehojeni poti Knjižnice Črnomelj. Ob tej priložnosti si bo moč ogledati tudi 3D predstavitev novega idejnega načrta prenove knjižničnih prostorov, ki ga je izdelal STUDIO1991.

Simboličen spust balonov

Ob koncu včerajšnje prireditve, ki jo je povezoval Aleksander Riznič, za glasbeno spremljavo pa je poskrbel Anton Grahek, so zaposleni, župan in ostali obiskovalci v zrak spustili 60 balonov – za 60 uspešnih let in za novo in svetlo prihodnost Knjižnice Črnomelj. Spustu balonov so se pridružili tudi otroci in vzgojiteljice iz Vrtca Otona Župančiča Črnomelj, enote Mala hiška.

Besedilo in fotografije: Sabina Gosenca

Galerija