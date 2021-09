Nova najemna stanovanja v Kočevju; prijave že zbirajo

3.9.2021 | 14:10

Stanovanja imajo atrije ali balkone, vsem pripada shramba in vsaj eno parkirno mesto oz. garaža.

Slavnostni prerez traku

Nova stanovanja so v dveh stanovanjskih objektih v soseski Kočevska rezidenca.

Kočevje - Kočevje je bogatejše za 76 novih najemnih stanovanj. Stanovanjski sklad RS je namreč odprl dva stanovanjska objekta v soseski Kočevska rezidenca, so danes sporočili iz sklada, ki do leta 2023 sicer po celotni Sloveniji načrtuje skupno zagotoviti 2144 novih javnih najemnih stanovanj.

V bližini nove kočevske soseske se nahajajo osnovna šola, vrtec, lekarna, pošta, zdravstveni dom, številne trgovine, kulturni center, mladinski center, muzeji ipd. V neposredni bližini sta avtobusna in tudi železniška postaja, saj je po 50. letih v Kočevje znova pripeljal potniški vlak, ki omogoča enostaven prevoz do prestolnice Slovenije – Ljubljane. Vožnja z vlakom med Kočevjem in Ljubljano traja približno 70 minut. To je približno toliko časa, kot bi trenutno za to razdaljo potrebovali z avtomobilom, a je takšna pot varnejša in enostavnejša, meijo tudi na stanovanjskem skladu.

Nedaleč od soseske je tudi Rudniško jezero oz. imenovano Kočevsko jezero.

"Vesel sem, da ponudbo javnih najemnih stanovanj širimo po vsej Sloveniji," je ob odprtju stanovanj dejal direktor stanovanjskega sklada Črtomir Remec.

Razpis za stanovanja je objavljen na spletni strani sklada, kjer se je mogoče seznaniti s ponudbo novih stanovanj v Kočevju, do 22. septembra pa je mogoče oddati tudi elektronsko prijavo.

M. K.

foto: Stanovanjski sklad RS