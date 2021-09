Avto že na dvigalki, ko so jih pregnali; padel z rolke in izgubil spomin

Na Kandijski cesti v Novem mestu so sinoči ob pol desetih klicali policiste, ker so neznanci iz parkiranega avta hoteli odstraniti katalizator. Pred blokom na Kandijski 47 so že uspeli na dvigalko dvigniti osebni avtomobil VW Polo, a so bili iz kraja pregnani. Materialna škoda še ni nastala, storilce pa še iščejo. V Črnomlju niso bili te sreče, saj so na Ulici Staneta Rozmana iz Opel Astre ponoči uspeli ukrasti kazalizator z delom izpušne cevi.

Na Bučki so neznanci v zadnjih treh dne požagali in odpeljali tri bukve, premera približno 40 centimetrov. Lastniku so naredili za okoli dvesto evrov škode.

V Vavti vasi so ponoči vlomili v gospodarsko poslopje in ukradli motorno kosilnico Tomos Batuje, vredno okoli petsto evrov.

Varnostnik v trgovini v Novem mestu je popoldne pred izhodom iz trgovine zadržal 26-letnega domačina in poklical policiste. V nahrbtniku je imel namreč petdeset stogramskih zavojčkov kave Barcaffe, vredni petdeset evrov, ki jih je hotel odnesti brez plačila.

Na Bučarjevi cesti v Šentjerneju so v noči iz četrtka na petek vlomili v poslovni objekt in odnesli nekaj malega denarja. Podjetniku so naredili za nekaj sto evrov skupne škode.

Vožnja z električno rolko se je končala s padcem - in izgubo spomina

Reševalci in policisti so včeraj dopoldne na Kandijski cesti v Novem mestu obravnavali 39-letnika, ki je med vožnjo z električno rolko (kar sodi med lahka motorna vozila brez krmila) po pločniku padel in se lažje poškodoval po glavi. Prisotnosti alkohola policisti niso ugotovili. Okoliščine dogodka še preiskujejo, saj se poškodovani zaradi kratkotrajen izgube zavesti ni spominjal dogodka.

Brez vozniškega dovoljenja povzročil prometno nesrečo

Zvečer je 25-letni voznik osebnega avtomobila v križišču v Brežicah izsilil prednost 47-letnemu vozniku in povzročil prometno nesrečo. Policisti prisotnosti alkohola niso ugotovili pri nobenemu, so pa 25-letniku avto zasegli, saj ga je vozil brez veljavnega vozniškega dovoljenja.

Pijana proti meji

Prometni policisti so v jutranjih urah na avtocesti A2 proti Obrežju ustavljali 38-letno voznico osebnega avtomobila iz Hrvaške, ki je najprej vozila prehitro, potem se pa še ni zmenila za modro luč in sireno, ko so jo ustavljali. Ustavila je pred mejnim prehodom, kjer so ugotovili verjetni razlog njenega obnašanja – preizkus alkoholiziranosti je pokazal 0,65 mg/l alkohola v izdihanem zraku. Voznico so pridržali do srečanja s sodnikom.

Mejne zadeve in tujci

Brežiški policisti so včeraj popoldne v bližini naselja Loče prijeli pet državljanov Irana, v noči na petek pa v bližini naselja Mihalovec štiri državljane Afganistana.

Črnomaljski policisti so ob enajstih zvečer v Črnomlju prijeli tri tujce, domnevno državljana Afganistana.

