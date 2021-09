Krki državni red za zasluge za spodbujanje raziskovanja pri mladih

3.9.2021 | 18:30

Jože Colarič

Jože Colarič in Borut Pahor

Novo mesto - Farmacevtska družba Krka je v Novem mestu danes pripravila slovesnost ob 50-letnici podeljevanja svojih Krkinih nagrad. Slovesnosti se je udeležil tudi predsednik republike Borut Pahor, ki je skladu Krkinih nagrad vročil državno odlikovanje za 50 let Krkinih nagrad in spodbujanja znanstvenih dosežkov zlasti med mladimi.

Pahor je državno odlikovanje, red za zasluge, izročil predsedniku uprave in Krkinemu generalnemu direktorju Jožetu Colariču.

V obrazložitvi odlikovanja je med drugim zapisano, da je sklad Krkinih nagrad v polstoletni zgodovini z dejavnim prispevkom k razvoju srednjega in univerzitetnega izobraževanja in raziskovanja gradil temelje razvoja podjetja tudi na kadrovskem področju.

Začetnemu namenu privabiti mlade in zagnane strokovnjake se je kmalu pridružil podjetnejši cilj, spodbujati mlade raziskovalce k preseganju dosežene ravni znanja in vedenja. Krka kot zanesljiva in uspešna gospodarska partnerica pa poleg nagrad raziskovalcem in priznanj mentorjem sporoča tudi, kateri in kakšni dosežki so potrebni za razvij in izdelavo zdravila v dobro milijonom bolnikov.

Stalnica Krkinih nagrad je sicer močna povezanost z Univerzo v Ljubljani, saj je od tam kar polovica vseh nagrajencev, v zadnjih letih pa je med nagrajenimi deli opazen vpliv mednarodnega povezovanja slovenskega visokega šolstva zlasti z vodilnimi evropskimi univerzami in inštituti, so v utemeljitvi še navedli v Pahorjevem uradu.

Kot so sporočili iz Krke, je Colarič v zahvali ob prejemu odlikovanja poudaril, da so ključni dejavniki, ki prispevajo k rasti podjetja, sodobno opremljeni laboratoriji in dovršena tehnologija, predvsem pa nadgrajevanje znanja. Enako kot Krka pa se tudi Krkine nagrade spreminjajo, nadgrajujejo in vsebinsko prilagajajo družbenemu razvoju.

"Mlade raziskovalce spodbujajo k razvijanju raziskovalnih veščin, kritičnemu razmišljanju, zavzetemu učenju, timskemu delu in nenazadnje tudi k podjetnosti. Obenem ves čas uspešno postavljajo mostove med temeljno in uporabno znanostjo, ki prinaša konkretne rezultate. Tudi zaradi Krkinih nagrad in sodelovanja s priznanimi strokovnjaki - mentorji - imamo danes v Krki dinamične, strokovno podkovane in izkušene ljudi, ki se ne bojijo novih izzivov," je še dejal predsednik Krkine uprave.

Po Krkinih podatkih so v 50 letih podelili 2911 Krkinih nagrad, s katerimi na visokošolski ravni nagrajujejo doktorske, magistrske in specialistične naloge ter diplomska in samostojna raziskovalna dela s številnih področij znanosti in tehnologije, povezanih s farmacevtsko industrijo.

Zadnje desetletje vse večji pomen pridobiva tudi spodbujanje srednješolskega raziskovalnega dela. Številni Krkini nagrajenci pa so danes priznani strokovnjaki v Sloveniji in širše, profesorji na fakultetah, raziskovalci v raziskovalnih ustanovah in industriji. Veliko je zaposlenih tudi v Krki.

Zahvale za dolgoletno mentorsko delo in vsestransko podporo Krkinim nagradam

Štirje zaslužni

Krkine nagrade se ne bi razvijale v takem obsegu in pridobivale na kakovosti nalog, če ne bi bilo posluha, tesnega sodelovanja in podpore univerz in drugih institucij, se zavedajo v Krki. Tako so ob 50-letnici štirim zaslužnim posameznikom podelili zahvale za dolgoletno mentorsko delo in vsestransko podporo Krkinim nagradam. Prejeli so jih akademik prof. dr. Branko Stanovnik, prof. dr. Julijana Kristl, prof. dr. Janez Plavec in prof. dr. Miha Japelj.

Akademik prof. dr. Branko Stanovnik, zaslužni profesor Univerze v Ljubljani, je mednarodno priznan znanstvenik na po­dročju organske kemije. Opravljal je vrsto odgovornih nalog na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani, Slovenski akademiji znanosti in umetnosti ter v mednarodnih krogih. Predaval je na kongresih in univerzah po vsem svetu, za svoje znanstveno delo pa prejel vrsto nagrad in priznanj. S Krkinimi nagradami je tesno povezan od njihovih začetkov, saj je bil vseh pet desetletij mentor številnim Krkinim nagrajencem na dodiplomskem in podiplomskem študiju.

Med največje dosežke prof. dr. Julijane Kristl spadata razvoj in uveljavitev področja farmacevtske nanotehnologije pri nas. Njeno poslanstvo je raziskovanje, generiranje znanja ter prenašanje odkritij s predavanji in men­torstvom na študente in znanstveno skupnost. Za prispevek k znanosti in farmacevtski stroki je prejela vrsto nagrad, tudi tri Krkine nagrade. Dolgoletna profesorica na Fakulteti za farmacijo Univerze v Ljubljani je že vrsto let mentorica številnim prejemnikom Krkinih nagrad.

Prof. dr. Janez Plavec, vodja mednarodno uveljavljenega Nacionalnega centra za NMR spektroskopijo visoke ločljivosti, ki deluje v okviru Kemijskega inštituta, in profesor za strukturno biologijo na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnolo­gijo Univerze v Ljubljani, je vodil ustanavljanje Centra odličnosti za raziskovalno-razvojno podporo podjetjem na področju kemije, biokemije, fizike, farmacije ter sorodnih interdisciplinarnih ved. Za svoje znanstveno delo je prejel številne nagrade. Je tudi prejemnik petih Krkinih nagrad in mentor številnim mladim raziskovalcem.

Prof. dr. Miha Japelj se je v 40-letni delovni dobi v Krki, kjer je med drugim vodil Oddelek za kemijo, Sektor za razvoj bazične proizvodnje in Institut, od začetkov v letu 1971 in nadaljnjih 20 let poglobljeno posvečal razvoju Krkinih nagrad. Kot redni profesor za organsko kemijsko tehnologijo na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani je bil mentor številnim mladim raziskovalcem, tudi prejemnikom Krkinih nagrad. V okviru Krkinih nagrad je organiziral 14 mednarodnih znanstvenih simpozijev s področja razvoja in raziskav v farmacevtski industriji.



Krkini deklici z rastočo knjigo ob jubileju dodali novo misel

Rastoči knjigi nova misel

Slovesnost je potekala na ploščadi pred Notolom v Ločni, kjer so pred dvema letoma, ob 65-letnici podjetja, kot simbol razvoja, znanja in odličnosti postavili skulpturo Krkine deklice z rastočo knjigo. Umetniško delo akademskega kiparja doc. mag. Jurija Smoleta, izdelano iz naravnega hotaveljskega kamna, je ob jubileju Krkinih nagrad bogatejše za novo misel, ki jo je prispeval predsednik uprave in generalni direktor Krke Jože Colarič: »Krkina rast temelji na znanju in predanem delu krkašev.«

M. K.

foto: M. Ž. in Krka d.d.

