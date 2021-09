Ognjeni zublji uničili čebelnjak

4.9.2021 | 08:40

Le kdo zažge čebelnjak? (foto: arhiv Zarje)

Sinoči ob 21.24 je v bližini ulice Muhaber v Novem mestu na travniku gorel čebelnjak velikosti 4x1 meter. Požar, ki je uničil čebelnjak skupaj z osmimi panji, so pogasili gasilci GRC Novo mesto in PGD Kamence. Na kraju so bili prisotni tudi policisti.

Ob 23.29 so v bližini naselja Pesje, občina Krško, na divjem odlagališču gorele odvržene odpadne pnevmatike in plastična folija. Gasilci PGE Krško so požar na površini približno 50 kvadratnih metrov pogasili.

Ob 17.20 pa je ob gozdni cesti Kračali–Ravne na Blokah, občina Ribnica, v gozdu gorel kup vej. Ogenj se je razširil tudi v gozd. Požar površine okoli 80 kvadratnih metrov so pogasili gasilci PGD Gora.

Maček v jašku

Včeraj ob 7.49 je na Zaloški cesti v Novem mestu bil ujeti maček v meteornem jašku. Rešili so ga gasilci GRC Novo mesto.

M. K.