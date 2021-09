Delež pozitivnih malo pod 20 odstotki: 741 okužb, v regiji (74) največ Novo mesto - 27

4.9.2021 | 10:40

Po 3748 v petek opravljenih PCR testih in 741 pozitivnih primerih je delež pozitivnih po podatkih Sledilnika covid-19 znašal 19,8 odstotka. Dan prej je po 3303 PCR testih in 610 okužbah delež pozitivnih znašal 18,5 odstotka. Prejšnji petek, ko so opravili 3103 PCR testov in potrdili 538 novih primerov okužbe, je delež pozitivnih testov bil 17,3-odstoten.

Hospitaliziranih je 189 oseb, intenzivno nego jih potrebuje 44. Umrla sta dva covidna bolnika.

Po podatkih covidnega sledilnika bolnišnično zdravljenje potrebuje devet covidnih bolnikov več kot dan prej, intenzivno zdravljenje pa en bolnik več.

Po oceni NIJZ je v državi trenutno 6682 aktivnih okužb, to je 357 več kot dan prej.

V Sloveniji je z enim odmerkom cepiva proti covidu-19 cepljenih 1.001.742 oseb, kar predstavlja 47 odstotkov vseh prebivalcev. Med starejšimi od 18 let je z enim odmerkom cepljenih 56 odstotkov.

Polno cepljenih je 915.637 oz. 43 odstotkov prebivalcev. Med starejšimi od 18 let je polno cepljenih 52 odstotkov, kažejo podatki NIJZ.

REGIJA

V SB Novo mesto, ki je s tem tednom spet covidna, imajo že devet bolnikov (še včeraj dva), vse na akutnem oddelku.

Včerajšnje okužbe po občinah:

Jugovzhodna Slovenija - Novo mesto 27, Trebnje 9, Metlika in Šentjernej 4, Kočevje, Mirna Peč in Dolenjske Toplice 3, Črnomelj, Žužemberk, Mirna, Mokronog-Trebelno in Šmarješke Toplice 2, Ribnica in Šentrupert 1

Posavje - Brežice 5, Krško 2, Sevnica in Radeče 1

M. K.