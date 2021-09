FOTO: Čez Dvor moderna in varna cesta

4.9.2021 | 12:00

Trak so prerezali (z leve) direktorica Direkcije RS za infrastrukturo Ljiljana Herga, državni sekretar na Ministrstvu za infrastrukturo Aleš Mihelič in žipan Jože Papež. (foto: M. Ž.)

Blagoslov župnika Franca Vidmarja za varno pot po prenovljeni cesti

Dvor - Na Dvoru so včeraj odprli težko pričakovani prenovljen 500-metrski odsek državne ceste od Pekarne Dvor do table, ki označuje Dvor za Gostilno Štupar. Prenova zelo dotrajane ceste, ki predstavlja zelo pomembno prometno povezavo od Ivančne Gorice do Novega mesta, je sicer potekala nekoliko dlje kot so načrtovali, končana naj bi bila do konca julija, a so rok podaljšali do 28. avgusta predvsem zaradi sestave terena in manjših dodatnih del, ki sodijo k rekonstrukciji in so nastala ob izvajanju.

Prenovljen prvi odsek od gasilskega doma do omenjene pekarne oz. križišča za Kočevje pa so namenu predali v sklopu praznovanja občinskega praznika leta 2018. Tokrat pa so v sklopu gradbenih del, ki jih je opravilo podjetje Komunalne gradnje iz Grosuplja, so rekonstruirali in razširili vozišče, uredili odvodnjavanje, položili kanalizacijske cevi in postavili pločnik z javno razsvetljavo.

Kot je v svojem govoru dejal župan Jože Papež, je prenova bila v državnem proračunu bila predvidena šele v letu 2023, a je direktorica Direkcije RS za infrastrukturo Ljiljana Herga prisluhnila pobudi in želji občine, tako da vzorno prenovljeni odsek lahko odpirajo že v letu 2021. Kočne vrednosti prenove ni navedel, saj računi še niso dokončno poplačani, okvirno pa delež države znaša 65 odst., občine pa 35. odstotkov. Vrednost prenove odseka je bila sicer ob začetku del ocenjena na nekaj manj 686 tisoč evrov z DDV, pri čemer je delež občine znašal 205 tisoč evrov.

Zbrane sta nagovorila tudi državni sekretar na Ministrstvu za infrastrukturo Aleš Mihelič in Lilijana Herga, direktorica Direkcije za infrastrukturo. Vsi trije govorniki so izpostavili dobro sodelovanje med občino in državo.

Slovesnosti so se poleg krajanov in občanov udeležilo tudi Gordana Grahek, vodja sektorja za upravljanje ceste, župani in podžupani sosednjih občin, poslanec Blaž Pavlin in državni svetnik Bojan Kekec. Odprtje je povezovala Lili Hrovat, zapeli so združeni dvorski in zagraški pevci, za smeh sta poskrbeli Lili in Mojca, blagoslov za varno pot pa je podelil domači župnik Franc Vidmar.

M. Ž.

