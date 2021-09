FOTO: Kres ob 45-letnici z dokumentarnim filmom in videom

4.9.2021 | 15:40

Folklorno društvo Kres je sinoči obeležilo 45-letnico delovanja. Tokrat je v živo zaplesal le en par - Klara Golić in Goran Pešić - ob spremljavi tria Li-la.

Duša Kresa, njegova ustanoviteljica in umetniška vodja Branka Moškon in predsednik FD Kres Gregor Blažič

Za konec je nastopila še tamburaška skupina.

Novo mesto - Folklorno društvo Kres je sinoči na novomeškem Glavnem trgu obeležilo 45-letnico delovanja, ki so jo sicer praznovali lani, a je prvotne načrte za praznovanje preprečila pandemija. Člani društva so po besedah predsednika društva Gregorja Blažiča to sprejeli kot izziv in so obeležitev jubileja zastavili na povsem drugačen način, prilagojen trenutnim razmeram in dejstvu, da je potrebno tudi ljudsko dediščino ljudem približati skozi okvir sodobnih medijev.

In tako so za razliko od preteklih obletnic, ki jih je društvo vselej proslavilo z zares odmevnimi odrskimi postavitvami, spomnimo le na 40-letnico, ki je sovpadala s 650-letnico Novega mesta, novomeško občinstvo razveselilo z dvema novima ustvarjalnima mejnikoma: dokumentarnim filmom Kresno mesto in videospotom Dekle na vrtu, ki je eden prvih pravih videospotov, ki je v celoti nastal pod okriljem folklorne skupine, iz fotografij, narejenih na zahtevnih snemanjih, pa je nastal še Kresov koledar za leto 2022.

Kresno mesto in Dekle na vrtu

V 52 minutah dokumentarnega filma so se sprehodili skozi ključne mejnike v razvoju Folklornega društva Kres - od prvih nastopov do rekonstrukcije dolenjskih kostumov iz različnih zgodovinskih obdobji, udeleževanj na različnih mednarodnih festivalih po vsem svetu, družinskih zgodb, ki so se skozi leta kresovega obstoja spletle med člani društva, in različnih anekdot, hkrati pa film ovrednoti tudi Kresov prispevek k ohranjanju slovenske ljudske zapuščine.

V filmu so uporabili arhivski material, med drugim tudi redko videni posnetki iz filma Pomlad v Beli krajini, ki ga je leta 1952 posnel Metod Badjura, pred kamero pa se zvrstijo številni sogovorniki, osrednja je bila seveda neutrudna Branka Moškon, ustanoviteljica in umetniška vodja Kresa vse od njegove ustanovitve, članice in člani društva vseh generacij, največja imena na področju slovenskega ljudskega plesa Mirko Ramovš in dr. Bojan Knific ter največja poznavalka pripadnostnih kostumov na Slovenskem dr. Marija Makarovič.

Novomeški folkloristi so ob jubileju prvič posneli tudi lastno priredbo ljudske skladbe. Priredba pesmi Dekle na vrtu je s svojo novo preobleko in zgodbo mladega para hkrati tudi svojevrsten poklon Novemu mestu. Je namreč ena najlepših razglednic dolenjske prestolnice, saj se zgodba odvija na Trški gori, Glavnem trgu, Muzejskih vrtovih, Župančičevem sprehajališču, reki Krki, mostu v Ragov log ter domačiji Pie in Pina Mlakarja, s čimer, kot so poudarili, želijo izkazati močno vez med Kresom in mestom, ki mu pripadajo.

V videu so nastopili tudi nekateri bolj znani obrazi Novega mesta: župan mag. Gregor Macedoni, televizijski voditelj Jani Muhič, vsestranski kreativec Sašo Đukić in slikar Jože Kotar.

Naj pridamo, da je bilo Folklorno društvo Kres ustanovljeno septembra leta 1975 in da danes šteje okoli 150 aktivnih plesalcev, pevcev in godcev v starosti od 5 do 75 let. V društvu deluje devet sekcij, redno nastopajo na prireditvah po vsej Sloveniji, gostovali pa so tudi v drugih državah, od sosednjih Italije, Avstrije, Madžarske in Hrvaške, do bolj oddaljenih Španije, Turčije in Egipta. Društvo je zaslužno za vzpostavitev dolenjske noše, kot jo poznajo in uporabljajo vse slovenske folklorne skupine. Za svoje delo je prejelo vrsto regijskih in nacionalnih priznanj.

M. Ž.

