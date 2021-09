Poškodovala se je v gozdu; z avtom v drevo

4.9.2021 | 18:30

Danes ob 10.40 je bila pri naselju Močvirje, občina Škocjan, pri delu v gozdu poškodovana občanka. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto so jo na kraju oskrbeli in predali v nadaljnjo oskrbo dežurni ekipi HNMP Brnik, ki jo je s posadko helikopterja Slovenske vojske prepeljala v UKC Ljubljana.

Z avtom v drevo

Ob 8.15 je pred naseljem Prelesje, občina Šentrupert, osebno vozilo zapeljalo s ceste in trčilo v drevo. Gasilci PGD Trebnje in Šentrupert so zavarovali kraj dogodka, na vozilu odklopili akumulator in usmerjali promet. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Trebnje so na kraju oskrbeli eno osebo in jo prepeljali na nadaljnje zdravljenje v Splošno bolnišnico Novo mesto.

Spet zagorelo na čebelnjaku

Ob 8.19 je v bližini ulice Muhaber v Novem mestu na travniku ponovno zagorelo na pogorišču čebelnjaka, ki je gorel v večernih urah. Požar so pogasili gasilci GRC Novo mesto in PGD Kamence. Na kraju so bili prisotni policisti.

Odstranili sršene

Ob 9.17 so v kraju Avguštine, občina Kostanjevica na Krki, gasilci PGD Kostanjevica na Krki s tehničnim posegom iz ostrešja stanovanjskega objekta odstranili sršenje gnezdo.

M. K.