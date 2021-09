V Ribnici bodo prenavljali grajske površine

5.9.2021 | 10:00

Samo Pogorelc (foto: Občina Ribnica)

Ribnica - Ribniški župan Samo Pogorelc je z na razpisom izbranim izvajalcem, podjetjem BS Gradnje, ki je bil tudi edini ponudnik, te dni podpisal pogodbe za prenovo grajske površine. Investicija je vredna 235.000 evrov, od katerih bosta slabih 80.000 evrov prispevala Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja in država.

Nosilec projekta je sicer občinski zavod Rokodelski center Ribnica, ki se ukvarja z rokodelsko, muzejsko in galerijsko dejavnostjo, pri investiciji pa kot partnerji poleg občine sodelujejo še Knjižnica Miklova hiša, Turistično društvo Ribnica in podjetje Brewwood pivovarna.

Kot poudarjajo na občini, je ribniški grad pomembno zgodovinsko, kulturno in družbeno središče kraja. V njem so prostori muzeja, Park kulturnikov, delno ohranjena forma viva in letno gledališče, ki privablja domače in tuje goste.

V sklopu naložbe bodo med drugim poskrbeli za klančino za osebe na vozičkih, dvig portala na zahodni strani za potrebe intervencije, tlakovano letno gledališče za še boljše doživljanje prireditev v grajskem prostoru ter servisno pot, ki bo na koncu zatravljena.

Za obnovo so se odločili, da bi v občini pridobili udobnejši in dostopnejši prostor za lokalno prebivalstvo in za obiskovalce. Obljubljajo še bolj pester program dogodkov, med drugim načrtujejo vsaj tri glasbene večere, in sicer s srednjeveško ali renesančno glasbo in plesom ter dve etno glasbeni prireditvi, pa tudi več medgeneracijskih delavnic.

V sodelovanju z zasebnim podjetjem pa projekt predvideva tudi razvoj novega produkta, ribniškega grajskega piva, ki bo namenjeno promociji ribniške doline in gradu. Promocijo gradu in piva bodo z zgibanko, v kateri bo zemljevid gradov od Turjaka do Kolpe, predstavili na šestih lokacijah od Turjaka do Kolpe.

Ribniški grad se nahaja v središču mesta in je prvi naselitveni del kraja, zato igra tudi pomembno začetno naselitveno vlogo. S prenovo bodo v njem lahko nadgrajevali vsebine, po besedah župana Pogorelca pa je njihova najpomembnejša naloga ohranjati kulturno dediščino in lokalno identiteto ter jo predstaviti lokalni in širši javnosti tudi na sodoben način.

M. K.