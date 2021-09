Po trčenju motorist s helikopterjem v UKC

5.9.2021 | 08:30

Simbolna slika (foto: arhiv DL)

Včeraj ob 17.41 sta v naselju Vrh pri Fari, občina Kostel, na regionalni cesti trčila osebno vozilo in motorno kolo. Motorist je pri tem utrpel hujšo poškodbo noge. Gasilci PGD Kočevje in Vas - Fara so zavarovali kraj dogodka, nudili pomoč poškodovanemu motoristu, odklopili akumulator, posuli razlite motorne tekočine z vpojnim sredstvom in zavarovali kraj pristanka helikopterja. Poleg reševalcev NMP Kočevje je posredoval tudi helikopter SV z dežurno ekipo HNMP Brnik. Motorista so oskrbeli in s helikopterjem prepeljali v UKC Ljubljana. Na kraju dogodka so posredovali tudi policisti.

Kadilo se je iz motorja

Sinoči ob 20.26 se je v kraju Stražnji Vrh v občini Črnomelj kadilo iz motornega dela osebnega vozila. Gasilci PGD Črnomelj so s termovizijsko kamero pregledali vozilo. Do požara ni prišlo.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo danes od 6:00 do 9:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP CENTER TREBNJE.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo:

- od 9:00 do 12:00 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KLOŠTER 1955, TP KLOŠTER 2, TP SILOS GRADAC,

- od 13:00 do 15:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP POSLOVNA CONA METLIKA,

- od 15:00 do 18:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MFE PLUT-JUGORJE, TP JUGORJE 1948, TP HRAST PRI JUGORJU, TP DOLE PRI JUGORJU, TP DRAGE ME, TP ŠKEMLJEVEC.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

M. K.