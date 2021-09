Gradovi Posavja navdušili

5.9.2021 | 13:00

V Digitalnem središču Slovenije v Ljubljani je na konferenci "Po stopinjah inovacij Turizma 4.0", katere vodilo je bila vloga tehnologije pri prezentacijah in ohranjanju kulturne dediščine, RRA Posavje uspešno predstavila svoje rezultate digitalizacije. Prav posebne pozornosti je bila namreč deležna operacija e-Gradovi Posavja, ki jo je predstavila Nataša Šterban Bezjak, vodja operacije in službe za projektno sodelovanje z RRA Posavje.

Rezultati digitalnega inoviranja dediščine gradov Posavja in novo butično turistično doživetje Sedem veličastnih so med občinstvom poželi val navdušenja. RRA Posavje je med prvimi destinacijami v Sloveniji odprla interpretacijsko sobo, imenovano Digitalna grajska sobana gradov Posavja, kjer si lahko obiskovalci s pomočjo hologramskih predvajalnikov in VR očal ogledajo 3D modele in 360-stopinjske video posnetke sedmih veličastnih gradov: grad Brežice, grad Rajhenburg, grad Mokrice, grad Sevnica, samostan Kostanjevica na Krki, grajski ruševini Svibno in Kunšperk. Soba se nahaja v Termah Čatež, za javnost pa je odprta vse dni v tednu. Vstop v sobo je brezplačen. Vodilna destinacija Čatež in Posavje se je z operacijo e-Gradovi Posavja postavila ob bok najprepoznavnejšim in inovativnim turističnim destinacijam v Sloveniji, so nam sporočili z RRA Posavje.

Konference se je udeležila tudi Ana Jurečič Martinčič, koordinatorka operacije e-Gradovi Posavja. RRA Posavje tako pod vodstvom mag. Nataše Šerbec nadaljuje z inovativnimi projekti, ki bodo pripomogli k nadaljnjemu razvoju turistične ponudbe Posavja in Posavje pozicionirali kot zeleno butično destinacijo.

P. P.; foto: Žiga Intihar