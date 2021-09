Škocjanski gasilci radi tudi prepevajo

5.9.2021 | 15:00

Škocjanski gasilci - pevci s pevovodkinjo Sonjo Povše Krmc (na levi).

Škocjan - Prostovoljno gasilsko društvo Škocjan, ki je nedavno proslavilo 120 let delovanja, sestavlja druščina zavednih in zavzetih gasilcev, ki ljudem vedno priskočijo na pomoč v nesreči.

A ne skrbijo le za gasilsko znanje in usposobljenost, ampak imajo tudi druge sposobnosti - nekateri radi tudi prepevajo.

Čeprav društvo uradno še nima kake pevske zasedbe, vse kaže, da se to lahko kmalu zgodi. Na nedavnem praznovanju jubileja, ko so namenu predali tudi novo vozilo, se je namreč opogumilo kar nekaj mož in fantov ter ubrano zapelo nekaj pesmi.

Morda pa še kdaj, pravijo, in pri tem računajo na podporo Sonje Krmc Povše, izkušene pevovodkinje, ki jih je tudi pripravila za ta »krstni« nastop. Glede na to, da gasilcem vztrajnosti in pridnosti ne manjka, jih bomo zagotovo še slišali!

Besedilo in foto: L. Markelj