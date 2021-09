OŠ Otočec: Pod eno streho, a še ne zdaj

5.9.2021 | 19:40

Na otroški živžav v prizidku osnovne šole Otočec bo treba še malo počakati. (foto: OŠ Otočec)

Otočec - Gradnja prizidka k OŠ Otočec kasni – V naslednjih dveh mesecih dva razreda še vedno v nadomestnih prostorih, vrtčevski otroci na Lešnici in en oddelek v šoli – Letos v šoli 312 otrok, v vrtcu pa 59 – Naložba vredna nekaj več kot 2,5 milijona evrov

Učenci osnovne šole Otočec bodo v tem šolskem letu znova združeni pod eno streho. A še ne od začetka septembra, kot so načrtovali in pričakovali. Pri gradnji prizidka, v katerem bo med drugim šest učilnic in trioddelčni vrtec, je prišlo do zamude, vendar na Mestni občini Novo mesto ocenjujejo, da bo končan v enem mesecu.

Kot je pojasnila ravnateljica otoške osnovne šole Mateja Rožman, so se zaradi nekaj zamude pri gradnji prizidka in čakanja na uporabno dovoljenje, ki bo omogočalo vselitev vanj, morali prilagoditi. Tako bo v naslednjih dveh mesecih pouk za dva oddelka 5. razreda potekal v Petrovem domu v okviru Župnije Otočec, kjer bodo učenci gostovali tretje leto, preostali učenci v oddelkih pa bodo imeli pouk v stalnih učilnicah in v šoli, pri čemer bodo, kot pravi ravnateljica, uporabili prav vse prostore, tudi kabinete, zbornico in jedilnico. V šolskem letu 2021/2022 bo otoški hram učenosti obiskovalo 312 učencev, ki bodo razdeljeni v 17 oddelkov, v prejšnjem letu jih je bilo 300. Otrok v vrtcu je trenutno 59. Dve skupini bosta imeli prostor v Enoti Lešnica, kjer je bil vrtec tudi do sedaj, najstarejša skupina otrok pa bo začasno uporabila učilnico prvega razreda.

»Zadnji dve šolski leti so bili prostorski pogoji manj ugodni in tudi nekatere učilnice premajhne. Začetka gradnje smo se zelo razveselili in tako optimistično čakamo na selitev, ki jo pričakujemo pred jesenskimi počitnicami,« je dodala ravnateljica Rožmanova.

V otoški šoli se bodo tako v kratkem v prizidku, velikem 1700 kvadratnih metrov, razveselili novih urejenih prostorov vrtca z večnamenskim prostorom – športno igralnico, tremi igralnicami s sanitarnimi prostori, prostori za zaposlene ter servisnimi prostori, ki bodo v spodnjem nivoju pritličja, v zgornjem nivoju pritličja in nadstropju pa bo do novih prostorov prišla osnovna šola. Pridobili bodo šest učilnic, nove kabinete, prostore za strokovne delavce in sanitarije. Iz hodnika v nadstropju bodo vodile stopnice do podstrešja, ki v kasnejši fazi omogoča ureditev mansardnih prostorov knjižnice. Dodatno bodo vgradili še osebno dvigalo in še dodatno dvigalo za premostitev višinske razlike med dvema nivojema v pritličju, z rekonstrukcijo dela stavbe pa bodo naredili še nivojske povezave v vse etaže obstoječega objekta, tako da bodo gibalno ovirane osebe nemoteno dostopale v vse etaže.

Vrednost naložbe gradbenih del in opreme znaša nekaj več kot 2,5 milijona evrov, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport pa je odobrilo sofinanciranje šole in vrtca v vrednosti nekaj več kot 1,2 milijona evrov.

Iz aktualne tiskane številke Dolenjskega lista.

M. Žnidaršič