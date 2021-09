V Podturnu padel motorist

5.9.2021 | 18:20

Dopoldne ob 11.52 je v naselju Podturn pri Dolenjskih Toplicah padel motorist in se poškodoval. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Dolenjske Toplice so zavarovali kraj dogodka, nudili pomoč reševalcem pri oskrbi in prenosu poškodovanega do reševalnega vozila, posuli razlite motorne tekočine z vpojnim sredstvom in očistili cestišče v dolžini 40 metrov ter pomagali policiji pri urejanju prometa. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto so poškodovanega motorista na kraju oskrbeli in odpeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto.

Gorelo pri motokros progi

Ob 11.35 je v bližini motokros proge Parka Cukarca v občini Ivančna Gorica, zaradi kurjenja žara v naravi, zagorela trava. Gasilci PGD Šentvid pri Stični so pogasili požar na površini okoli 50 kvadratnih metrov.

Olje na cesti

Ob 13.30 sta na Topliški cesti v Novem mestu gasilca GRC Novo mesto razmastila in očistila oljni madež na cestišču v dolžini 50 metrov.

Pomoč 'ključarjev' le ni bila potrebna

Ob 10.34 je na Gubčevi ulici v Krškem občanka potrebovala pomoč gasilcev za odpiranje vrat stanovanja v več stanovanjskem objektu. Ob prihodu gasilcev PGE Krško so bila vrata odprta.

M. K.