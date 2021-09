V Brestanici prva etapa prenove ceste proti ribnikom in cestna zapora

6.9.2021 | 07:50

Prikaz zapore (Občina Krško)

Krško/Brestanica - Potem ko je Občina Krško lansko jesen zaključila obnovo in razširitev Ceste na ribnik pri gostišču Pohle, kasneje pa zgradila nov most čez Lokovški potok v Stolovniku, se bodo danes začela dela prve etape rekonstrukcije ceste proti Stolovniku, in sicer na odseku od križišča cest za Anže in Stolovnik do konca naselja Gorica. Ta odsek ceste bo zato do predvidoma konca januarja 2022 zaprt, zaenkrat pa bo obvoz urejen skozi naselje Gorica, sporočajo s krške občine.

Celoten projekt rekonstrukcije ceste od naselja Gorica skozi Stolovnik do ribnikov Mačkovci bo potekal v štirih fazah, poleg rekonstrukcije vozišča pa bodo uredili tudi večnamensko pot za pešce in kolesarje na levi strani ceste Brestanica-Stolovnik.

Za prvo fazo ima občina v proračunu zagotovljenih nekaj več kot 500.000 evrov.

M. K.