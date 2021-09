Nova nesreča motorista, tokrat na Bizeljskem

6.9.2021 | 07:00

Motorista so odpeljali v Urgentni center Brežice. (foto: arhiv DL)

Včeraj ob 18.33 je v bližini naselja Vrhovnica na Bizeljskem, občina Brežice, padel motorist in se poškodoval. Reševalci NMP Brežice so ga oskrbeli in prepeljali v UC Brežice.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes:

- od 8.00 do 12.00 zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BISTRICA;

- od 8.00 do 11.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOBLIŠKI HRIB na izvodu LEVO.

Ndzorništvo Metlika obvešča, da bo:

- od 7.00 do 10.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KLOŠTER 2, izvod Proti Železniški postaji;

- od 11.00 do 14.00 pa odjemalcem, oskrbovanim iz TP KOT, izvod Proti Gabru.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 7.30 do 8.30 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOR. KAMENCE;

- od 8.00 do 12.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VALANTIČEVA.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 8.00 do 10.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP HRASTJE;

- od 10.00 do 12.00 pa odjemalcem, oskrbovanim iz TP VINJI VRH - STRAŽA.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 8.00 do 9.00 prekinjena dobava energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP LUKOVEK na izvodu LUKOVEK LEVO.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na območju nadzorništva Krško okolica med 8. in 13. uro na območju TP Brestanica šola, nizkonapetostno omrežje – Jetrno selo; na območju nadzorništva Brežice pa med 8. in 13.30 uro na območju TP Koritno, nizkonapetostno omrežje – Laze.

M. K.