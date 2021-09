Sevniški Doživljaj v novih prostorih

6.9.2021 | 09:00

Foto: Občina Sevnica

Sevnica - KŠTM Sevnica je konec tedna odprl vrata novih prostorov "Doživljaja - Turistične agencije Posavje", in sicer v celovito prenovljenih prostorih Spodnjega gradu pri občini. Ob tem so obeležili tudi 15 let delovanja javnega zavoda, ki izvaja raznolike programe in vsebine na področjih kulture, športa, turizma in mladinskih dejavnosti.

M. K.

