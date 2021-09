Alex Novak na Prilipah do naslova vice prvaka evropske jugozahodne cone

6.9.2021 | 09:50

Alex Novak

Prilipe - Minuli vikend so bile Prilipe pri Brežicah zadnja, peta postaja za motokros dirkače Evropskega prvenstva jugozahodne cone v kategorijah do 65 in do 85 kubičnih centimetrov. Od slovenskih predstavnikov v obeh kategorijah se je najbolje izkazal Brežičan Alex Novak, ki je v razredu do 65 kubičnih centimetrov na dirki z osvojitvijo četrtega mesta v skupnem seštevku napredoval iz šestega na neverjetno drugo mesto. S tem si je kot edini Slovenec priboril nastop v finalu Evropskega prvenstva, ki bo letos v sklopu dirke MXGP 19.09 2021 na Veliki nagradi Sardiniji.

Z desetim mestom si je tokrat dober rezultat v kategoriji do 85 kubičnih centimetrov uspel priboriti tudi Žan Oven.

V sklopu spremljevalnega programa se je v soboto in nedeljo odvila tudi dirka državnega prvenstva v preostalih kategorijah. Ob odlični organizaciji dirke v režiji AMD Brežice smo neuradno izvedeli, da so delegat in ostali opazovalci iz FIM Evropa za sezono 2022 že prižgali zeleno luč za vnovično organizacijo ene od dirk Evropskega prvenstva.

Na sobotnih kvalifikacijah Evropskega prvenstva je v obeh kategorijah nastopilo devet Slovencev. V kategoriji do 65 kubičnih centimetrov so nastopili Tai Vidovič, Val Slavec, Luka Jurič in domačin, Brežičan Alex Novak, ki sicer tekmuje s hrvaško licenco. V kategoriji do 85 kubičnih centimetrov pa so nastopili Žan Oven, Miha Vrh, Gal Geršak, rok Plestenjak in Lukas Osek. V nižjem razredu do 65 kubičnih centimetrov je prav Novak pred to zadnjo, peto dirko jugo zahodne cone v skupnem seštevku prvenstva zasedal odlično šesto mesto. Po pravilih v finale v vsaki od štirih con napreduje najboljših osem in to je v taboru mladega Brežičana pred zadnjo dirko ustvarjalo nekaj napetosti. Sicer bi Novak iz osmerice lahko izpadel le še v teoriji, a pri dirkanju vsi vedo, da dokler ne zavihra ciljna šahovnica, dirke ni konec. Tako so sobotne kvalifikacije za Novaka potekale nekoliko bolj stresno in živčno kot običajno, kar se je poznalo v sami vožnji in posledično pri rezultatu. Od Slovencev je s kvalifikacijami najbolje opravil Val Slavec, ki je kvalifikacije končal na odličnem drugem mestu, Novak je bil peti, Vidovič sedmi in Jurič osmi. Kvalifikacije je, kot že nič kolikokrat letos, dobil mladi italijanski up Andrea Uccellini. V razredu do 85 kubičnih centimetrov pa je s kvalifikacijami najbolje opravil mladi Miha Vrh, ki je osvojil odlično osmo mesto, Žan Oven je bil enajsti, Rok Plestenjak dvajseti, Gal Geršak enaindvajseti, petindvajseto mesto pa je osvojil Lukas Osek.

V nedeljo pa je vse na svoje mesto postavil Brežičan Alex Novak. Kot da bi mu spanje v domači postelji, kar je seveda ugodnost in hkrati svojevrsten privilegij domače dirke, dobro dela. V prvi vožnji je osvojil dobro četrto mesto in s tem je bil že uvrščen v finale na Sardiniji. Takoj za njim sta se na peto in šesto mesto uvrstila Val Slavec in Tai Vidovič, kot deveti pa je prvo vožnjo zaključil Luka Jurič. V razredu do 85 kubičnih centimetrov pa je s prvo vožnjo in osvojitvijo devetega mesta najbolje opravil Žan Oven, Miha Vrh je končal kot štirinajsti, z osvojitvijo dvajsetega mesta pa je zadnjo točko osvojil še Gal Geršak. Brez točk sta ostala Osek z enaindvajsetim mestom in Plestenjak, ki je dirko končal še dve mesti za njim.

V drugo vožnjo pa se je Novak podal razbremenjeno in željan dokazovanja in gledalci so imeli kaj videti. Ob solidnem štartu, ko se je nahajal zopet na četrtem mestu, je v tretjem ovinku naredil napako in padel. To ga je očitno še dodatno podžgalo, saj je v nadaljevanju uprizoril eno svojih boljših voženj. Iz enajstega mesta se je do konca vožnje prebil vse do tretjega. Njegovi časi krogov pa so ob tem pokazali, da je po hitrosti v tem trenutku od njega dejansko boljši le nekoliko starejši italijanski up Uccellini. Od preostalih Slovencev je kot peti ciljno črto zopet prečkal Val Slavec, Luka Jurič je bil sedmi, Tai Vodovič pa je ob tehničnih težavah na koncu končal na petnajstem mestu.

Skupno je tako Alex Novak na tej zadnji dirki zasedel četrto mesto, Val Slavec peto, Luka Jurič osmo in Tai Vidovič enajsto mesto. Po petih dirkah Evropskega prvenstva je prvak te najmočnejše jugozahodne cone postal mladi Italijan Andrea Uccellini, drugo mesto in s tem naslov vice prvaka je osvojil Alex Novak, tretjo stopničko na zmagovalnem odru pa je na koncu osvojil mladi Francoz Tylan Lagain.

V razredu do 85 je svoj dober nastop zopet naredil Žan Oven in se ponovno v cilj pripeljal na devetem mestu, točke pa je s petnajstim mestom osvojil še Miha Vrh. Osek, Geršak in Plestenjak so se zvrstili tik za dobitniki točk, saj so zasedli uvrstitve od enaindvajsetega do triindvajsetega mesta.

V skupnem seštevku prvenstva po petih dirkah je tako naslov prvaka jugozahodne cone odšel z Alessandrom Gasparijem v Italijo, drugi je bil Avstrijec Ernecker, zadnjo stopničko na zmagovalnem odru pa je zasedel zopet italijanski dirkač Patrick Busatto.

V sklopu spremljevalnega programa se je v soboto in nedeljo odvila tudi dirka Odprtega državnega prvenstva Slovenije v vseh preostalih kategorijah. Gledalce sta z borbo najbolj navdušila vodilni prvenstvu Hrvat Luka Kunič in povratnik po poškodbi Jaka Peklaj. Slednji je tako kot pred tednom dni v Mariboru v drugi vožnji uspel premagati favoriziranega Hrvata in zopet domov odnesel zmago. V Razredu MX2 je največji pokal domov odnesel Denis Jakša, ki dirka za AMD Kolpa MXS, v najmočnejšem odprtem razredu pa je zmago domov odpeljal Peter Irt. Že v soboto so svoje v obeh kategorijah opravili tudi veterani, kjer se med mlajšimi veterani Koščak ni pustil presenetiti in je - kot je že v navadi - zmagal obe vožnji, Alojza Fortuno pa je tokrat v Brežicah v drugi vožnji presenetil soimenjak Alojz Vogrinc in mu s tem speljal skupno zmago.

Mitja Pungarčič

Foto David Boštjančič

Galerija