V Novem mestu začetek šestega festivala Sem glasba, sem mesto

6.9.2021 | 10:30

V Zavodu Friderika Ireneja Barage v Šmihelu bo drevi kot prvi nastopil slovenski Libertrio.

Novo mesto - V Novem mestu se drevi začenja petdnevni 6. festival klasične in sodobne glasbe Sem glasba, sem mesto, ki ga pripravljata občinski Zavod Novo mesto in Društvo slovenskih skladateljev. Na različnih prizoriščih bo prinesel raznolik koncertni program od klasičnih zvokov minulih stoletij do sodobnih glasbenih stvaritev, so napovedali organizatorji.

V ospredju letošnjega 6. mednarodnega festivala Sem glasba, sem mesto je glasba Španije s poudarkom flamenka, je ob njegovi predstavitvi povedala vodja glasbenih programov Zavoda Novo mesto Liljana Jantol Weber.

Predstavili se bodo mednarodno priznani domači in tuji izvajalci, petkovo Noč slovenskih skladateljev pa bo tradicionalno pripravilo Društvo slovenskih skladateljev.

Festival bodo drevi ob 20. uri začeli v Zavodu Friderika Ireneja Barage v novomeškem Šmihelu, kjer bo s "subtilnimi interpretacijami neobičajne zasedbe strunskih glasbil" nastopil slovenski Libertrio.

V torek bo Trdinovi dvorani Kulturnega centra Janeza Trdine nastopil slovensko-bosanski kvartet Nairuz s "harmoničnim spojem flamenka in sufijske glasbe, ki dihata ples", tretji festivalski dan pa bo prinesel koncert z naslovom Encore harfistke Mojce Zlobko Vajgl. Nastopila bo v Evangelijski cerkvi Dobrega pastirja na novomeškem Grmu.

Četrti dan festivala bodo v Trdinovi dvorani Kulturnega centra Janeza Trdine pripravili plesni koncert slovensko-italijansko-španskega tria Suite a trois, ki obeta "preplet flamenka s klasično baročno glasbo".

Zadnji festivalski večer, poimenovan Noč slovenskih skladateljev, bo v atriju Gostišča na trgu na novomeškem Glavnem trgu ponudil "novitete slovenskih avtorjev za angleški rog, helikon, vibrafon in marimbo". Nastopili bodo Nina Tafi, Bratko Krivokapič in Simon Klavžar. Pri organizacija tega večera sodelujeta Društvo slovenskih skladateljev in Zavod NEST.

V spremljevalnem delu festivala zadnji festivalski dan, v petek, v in pred Kulturnim centrom Janeza Trdine pripravljajo še delavnico flamenka z Urško Centa in Patio flamenco oziroma nastop plesalcev pod njenih mentorstvom, je še navedla Jantol Webrova.

M. K.