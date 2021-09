V nedeljo dodaten poskok okuženih

6.9.2021 | 11:20

Simbolna slika (foto: Profimedia)

V nedeljo so v Sloveniji opravili 1427 molekularnih PCR testov. Zaznali so 234 pozitivnih primerov, kar znaša 16,4 odstotka. V primerjavi s predhodno nedeljo gre za 62,5 odstoten dvig pozitivnih primerov, kar dvigne tudi sedemdnevno povprečje in 14-dnevno pojavnost na 100.000 prebivalcev.

Kakšna pa je zasedenost bolnišnic? V ponedeljek je postelje zapolnilo dodatnih osem bolnikov, trenutno jih je 217 (včeraj torej 209). Od tega jih 45 potrebuje intenzivno terapijo. V nedeljo je sicer umrla ena oseba, ki je bila v zadnjih 28 dneh pozitivna na koronavirus.

Nazadnje je bilo okoli 220 covidnih bolnikov hospitaliziranih konec maja v tretjem epidemičnem valu. V jesenskem valu pa je bilo 210 covidnih bolnikov hospitaliziranih sredi oktobra, 35 jih je takrat potrebovalo intenzivno zdravljenje.

Po oceni NIJZ je v državi trenutno 6873 aktivnih okužb, to je 118 več kot dan prej.

REGIJA

V SB Novo mesto imajo (tako kot včeraj) 14 bolnikov.

Včerajšnje okužbe po občinah:

Jugovzhodna Slovenija - Črnomelj 2, Šentjernej 1

Posavje - Krško 1

M. K.