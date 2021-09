Evropska sezona Trebanjcev na Danskem končana

6.9.2021 | 11:30

Foto: RK Trimo Trebnje

Koebenhavn - Rokometaši trebanjskega Trima so na včerajšnji povratni tekmi prvega kroga evropske lige v gosteh izgubili proti danskemu Holstebroju z 28:35 (9:16) in izpadli iz nadaljnjega tekmovanja. Slovenski podprvaki so na prvi domači tekmi pred tednom dni zmagali z 31:25.

* Gräkjaer Arena, gledalcev 1165, sodnika: Baumgart in Wild (oba Nemčija).

* Holstebro: Nicolaisen, Čavar, Porsholdt, Damgaard, Jensen, Hauskov 4, Bramming 13, Pedersen, Johansen 2, Tilsted, Kier, Nielsen 4, Markussen 3, Porup 9.

* Trimo Trebnje: Ristanović, Čudić, Slatinek-Jovičić, Višček, Horvat 5, Didovič, Radojković 5, Ončev 3, Kotar 2, Potočnik 2, Udovič 2, Grbić 3, Cirar 2, Glavaš 4, Florjančič, Čorsović.

* Sedemmetrovke: Holstebro 11 (10), Trimo Trebnje 13 (8).

* Izključitve: Holstebro 8, Trimo Trebnje 12 minut.

* Rdeči karton: /.

Rokometaši trebanjskega Trima niso unovčili kapitala s prve tekme proti tekmecem iz Holstebroja. Po domači zmagi pred tednom dni z 31:25 so na včerajšnji povratni tekmi v Hamletovi deželi izgubili z 28:35 in končali svojo evropsko pot v tej sezoni. Identično usodo so dan pred tem doživeli tudi igralci Celja Pivovarne Laško, po domači zmagi s 33:29 so na povratnem dvoboju klonili proti danskemu GOG Gudmeju s 25:36.

Izbranci trebanjskega trenerja Uroša Zormana so po zmedenem uvodu in zaostanku 1:4 le strnili svoje vrste in po dveh golih Gala Cirarja in enega Tošeta Ončeva v osmi minuti izenačili na 4:4. Do 18. minute so bili povsem enakovredni gostiteljem, po zaostanku 8:9 pa so povsem popustili.

V njihovi igri je začelo kapljati in curljati na vse strani. Vse to so pridoma izkoristili telesno močni Danci in že v 25. minuti, ko so povedli s 14:8, nevtralizirali zaostanek šestih golov s prve tekme pred tednom dni na Dolenjskem, do konca prvega polčasa pa je primanjkljaj slovenskih podprvakov že narasel na sedem zadetkov (9:16).

Trebanjska zasedba v drugi polovici dvoboja ni našla ustreznega orožja za igro Holstebroja. V prvih petih minutah drugega polčasa je resda naredila delni izid 4:1 in se približala na štiri gole (13:17), nato pa znova občutila moč danske zasedbe, ki si je priigrala še devet golov prednosti (29:20, 30:21 in 31:22).

A Dolenjci niso vrgli puške v koruzo, po dveh golih Mihajla Rajkovića in enega Gregorja Potočnika so se v 56. minuti približali na šest golov (26:32), izid za napredovanje pa so imeli tudi minuto kasneje po golu Uroša Udoviča (27:33). V prelomnih trenutkih dvoboja so Danci znova zaigrali preudarno ter povedli s 35:27 in končali trebanjsko pot na mednarodni sceni.

STA; M. K.