Brežice z novim porazom na zadnjem mestu lestvice

6.9.2021 | 11:20

Simbolna slika (foto: arhiv DL)

V nedeljo sta bili na sporedu še dve tekmi 2. slovenske nogometne lige. Rogaška in Fužinar Vzajemci sta se razšla brez zadetkov, Beltinci Klima Tratnjek pa so premagali Brežice 1919 Terme Čatež s 3:2. Junak tekme je bil Aleksandar Zeljković, ki je v 87. minuti zadel z glavo in domačim prinesel tri točke.

V soboto je kranjski Triglav v 6. krogu oddal prvi točki. V Lendavi je proti Nafti remiziral 1:1.

Dve tekmi so, kot smo že poročali, zaradi okužb s koronavirusom morali preložiti, tudi tekmo Krčanov.

- petek, 3. september:

KRKA - ILIRIJA 1911 2:0 (0:0)

* Novo mesto, gledalcev 150, sodniki Rađević, Horvat, Sužnik.

* Strelca: 1:0 Stevanović (65.), 2:0 Kastrevec (81.).

* Krka: Razum, Vrandečič (od 46. Stevanović), Ejup, Bedek, Ž. Jurečič (od 89. Koritnik), Marcius (od 89. Kalpachki), Lipec, Krznarić (od 46. Huč), Zakrajšek, Pranjić (od 89. Đapo), Kastrevec.

* Ilirija: Baš, Gutić, Čufurović, Golob, Beguš, Djermanović, Piskule (od 72. Janković), Đajić (od 46. Zagorec), Klemenčič, Kepic (od 79. Kustrin), Trdan.

* Rumeni kartoni: Ž. Jurečič; Trdan

* Rdeči karton: /.

- sobota, 4. september:

ROLTEK DOB - RUDAR VELENJE 1:2 (0:1)

* Dob, gledalcev 100, sodniki: Kos, Pospeh, Salkić.

* Strelci: 0:1 Jovan (8.), 1:1 Ostojič (80.), 1:2 Jukić (90.).

* Dob: Čretnik, Avbelj (od 76. Zupan), Šipek, Gregorin, Račić, Levec (od 73. Zenković), A. Pišek, J. Pišek, Dajčman, Rems, Križnik (od 63. Ostojič).

* Rudar: Žiger, Verbič, Jukić, Štrakl (od 61. Tubić), Koprivnik (od 61. Rudonja), Saramago (od 76. Vošnjak), Spudić, Kočar, Wirekoh (od 37. Jovanović), Jovan, Hrovat.

* Rumeni kartoni: Levec, Rems; Jovan, Tubić, Spudić.

* Rdeči karton: /.

DRAVA - PRIMORJE 2:4 (1:4)

* Ptuj, gledalcev 70, sodniki: Kondić, Kužnik, Kolenc.

* Strelci: 0:1 Kuraj (7.), 0:2 J. Kodermac (13.), 1:2 Šlamberger (27.), 1:3 Štrukelj (36.), 1:4 J. Kodermac (41.), 2:4 A. Rogina (75.).

* Drava: Poljanec, Šlamberger, Sekulić (od 46. Gajić), Kryeziu, Jevremović (od 46. Kahrimanović), Đurić, A. Rogina, Bah (od 80. Bozgo), Jablan (od 46. Drevenšek), Nikpalj (od 46. S. Rogina), Lovenjak.

* Primorje: Pintol, Dobnikar, Jakopović, Šolaja (od 86. Dedić), Kuraj, J. Kodermac, Zavnik, Badžim, Perko, Jalinous (od 74. Suljanović), Štrukelj (od 90. Karabegović).

* Rumena kartona: Drevenšek; Dobnikar.

* Rdeči karton: /.

NAFTA 1903 - TRIGLAV KRANJ 1:1 (1:0)

* Lendava, gledalcev 450, sodniki: Glažar, Skok, Flajšman.

* Strelca: 1:0 Vinko (32.), 1:1 Jakupovič (69.).

* Nafta: Cotman, Nemeth, Kumer, Florjanc, Bolla, Korošec, Novinič, Szabo (od 81. Drk), Vinko (od 78. Stare), Rebernik, Haljeta.

* Triglav: Arko, Šalja, Jakupovič, Matič, Vršič (od 89. Maksimović), Čeh (od 78. Schweiger), Matić (od 89. Ahmetaj), Vuković, Kopač (od 69. Hasanaj), Kim (od 78. Zlatkov), Ivetić.

* Rumena kartona: Korošec; Čeh.

* Rdeči karton: /.

- nedelja, 5. september:

ROGAŠKA - FUŽINAR VZAJEMCI 0:0

* Rogaška Slatina, gledalcev 250, sodniki: Kovačič, Kranjc, Špur.

* Rogaška: Lojen, Pirtovšek, Majcen, Krajnc, Ploj, Andjelić (od 87. Golob), Rešek, Ptiček, Alves Moreira, Muzaferović (od 69. Gobec), Matošević.

* Fužinar Vzajemci: Marčič, Kašnik, Potokar (od 85. Kukić), Horvat, Paradiž (od 62. Vuksanović), Vidmar, Vardić, Ćoralić, Kovač (od 85. Zaimai), Katuša (od 68. Pesjak), Turkuš.

* Rumeni kartoni: Andjelić, Matošević; Paradiž, Horvat, Potokar.

* Rdeč karton: Horvat (88.).

BELTINCI KLIMA TRATNJEK - BREŽICE 1919 TERME ČATEŽ 3:2 (1:1)

* Beltinci, gledalcev 400, sodniki: Novarlić, Holcman, Dedić.

* Strelci: 0:1 Gradišar (24.), 1:1 Mörec (28.), 2:1 Antolin (55., 11-m), 2:2 Gradišar (77.), 3:2 Zeljković (87.).

* Beltinci Klima Tratnjek: Zver, Cener (od 79. Marič), Andrejč, Grobelnik (od 76. Hari), Antolin (od 83. Pihler), Raduha, Sočič, Maučec, Zeljković, Mörec, Kaučič.

* Brežice 1919 Terme Čatež: Goričar, Femec, Kocjančič, Maapeh, Krašovic (od 71. Regović), Lesjak, Gradišar, Perišić (od 71. Mrvič), Vujčić, Brekalo (od 90. Gorenc), Sivonjić.

* Rumeni kartoni: Raduha, Maučec; Vujčić.

- preloženo:

JADRAN DEKANI - VITANEST BILJE

KRŠKO - GORICA

* Lestvica:

1. Triglav Kranj 6 5 1 0 10:3 16

2. Gorica 5 4 0 1 11:4 12

3. Krka 6 3 1 2 14:9 10

4. Roltek Dob 6 3 1 2 16:13 10

5. Rogaška 6 3 1 2 6:5 10

6. Primorje 6 2 3 1 10:7 9

7. Rudar Velenje 6 3 0 3 10:9 9

8. Fužinar Vzajemci 6 2 3 1 7:8 9

9. Beltinci Klima Tratnjek 6 2 2 2 6:9 8

10. Vitanest Bilje 5 2 1 2 9:8 7

11. Drava Ptuj 6 2 1 3 10:15 7

12. Nafta 1903 6 1 3 2 12:9 6

13. Krško 5 1 2 2 7:13 5

14. Ilirija 1911 6 1 1 4 5:8 4

15. Jadran Dekani 5 0 2 3 5:8 2

16. Brežice 1919 Terme Čatež 6 0 2 4 5:15 2

STA; M. K.