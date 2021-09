V Črnomlju tradicionalno srečanje domicilnih enot

6.9.2021 | 12:30

Črnomelj - V Kulturnem domu Črnomelj je včeraj potekalo 62. Srečanje domicilnih enot NOV in POS ter prijateljev Bele krajine, ki ga vsako leto izmenjaje organizirajo belokranjske občine. Na tokratnem srečanju je bil slavnostni govornik Milan Gorjanc, član predsedstva Zveze združenj borcev za vrednote NOB Slovenije, uvodoma pa je prisotne pozdravil Andrej Kavšek, župan Občine Črnomelj.

Kulturni program, ki je nastal v organizaciji ZIK Črnomelj, so s prepevanjem in recitiranjem znanih partizanskih pesmi popestrili Partizanski pevski zbor, Rok Babič in Nina Šalamon, program pa je povezoval Tadej Fink. Prireditvi je sledil ogled razstave »Domovina je kultura«, ki opisuje in prikazuje dogajanje v Beli krajini in Črnomlju prav leta 1944 in 1945, ter druženje na medgeneracijskem vrtu ZIK Črnomelj.

Pred prireditvijo sta, kot sporočajo iz črnomaljske občine, pri spomeniku na Gričku župan Andrej Kavšek in predsednik Združenja borcev za vrednote NOB Črnomelj Jožef Jerman položila venec v spomin padlim borcem.

M. K.; foto: Jani Pavlin

