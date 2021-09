Pate in Filak (spet) državna prvaka v oranju

6.9.2021 | 13:20

Zmagovalca - Anton Filak in Igor Pate (foto: ZOTKS)

Sveti Jurij ob Ščavnici - Nova/stara državna prvaka v oranju sta Igor Pate z Dolenjske, ki je znova, kot nazadnje leta 2019 na zadnjem državnem tekmovanju, zmagal v kategoriji obračalni plugi, in Anton Filak iz Bele krajine, zmagovalec v kategoriji plugi krajniki, ki je prav tako ponovil takšen večkratni uspeh iz minulih let. Na tekmovanju dijakov pa so bili najboljši Novomeščani.

64. državno tekmovanje oračev Slovenije in 26. državno tekmovanje dijakov biotehniških šol v oranju sta potekali v kraju Bolehnečici v Občini Sveti Jurij ob Ščavnici.

Lani teh tekmovanj zaradi epidemije covida-19 in z njo povezanih ukrepov ni bilo, letos pa so se ju odločili ponovno prirediti, a ne več v dvodnevni temveč enodnevni obliki. Letos tudi ni bilo predizborov na regijski ravni, ampak so regije prijavile tekmovalce po svojem izboru. Najboljša se sta se uvrstila na svetovno prvenstvo, ki bo drugo leto v Rusiji.

Doslej so se slovenski orači na svetovni ravni izkazali z dobrimi rezultati, ni pa jim še uspelo osvojiti medalje.

Bo tokrat drugače? Imena so torej znana ...

Kvaliteto oranja je ocenjevala strokovna komisija, vsak tekmovalec pa je moral v svojem nastopu preorati 20 x 70 m veliko tekmovalno parcelo strnišča.

Tekmovanje v oranju strnišča je potekalo v dveh kategorijah – s plugi krajniki in z obračalnimi plugi. Med šestnajstimi tekmovalci iz petih slovenskih regij sta, kot omenjeno, državna prvaka v oranju postala Igor Pate z Dolenjske z obračalnim plugom in Anton Filak iz Bele krajine s plugom krajnikom.

Na 26. državnem tekmovanju dijakov biotehniških šol se je pomerilo šest dijakov. V kategoriji oranje z obračalnim plugom je zmagal Jan Kozjek z Grma Novo mesto – centra biotehnike in turizma, s plugom krajnikom pa se je najbolje odrezal Benjamin Kavšek, prav tako iz novomeškega centra biotehnike in turizma. Tudi med ekipami je bil najboljši Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma.

Poleg glavnega tekmovalnega programa so potekala še tri tekmovanja – tekmovanje žensk v spretnostni vožnji s traktorjem in prikolico, tekmovanje v oranju s starodobniki in tekmovanje v spretnostni vožnji z dvoosno prikolico.

M. K.

Galerija