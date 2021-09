Sadjarsko društvo Bele krajine praznuje

6.9.2021 | 14:30

Predsednik sadjarskega društva Bele krajine Bojan Jakša (foto: M. L.)

Plaketo društva je prejel Jani Gačnik (levo) in ...

... Marjan Pezdirc (levo).

Pevski zbor Monilija (foto: M. L.)

Semič - Sadjarsko društvo Bele krajine je s slovesnostjo v soboto v Kulturnem centru Semič počastilo tridesetletnico delovanja.

Na prireditvi so podelili društvena priznanja, med temi tudi plaketi, ki sta ju prejela Jani Gačnik in Marjan Pezdirc.

»Društvo danes šteje več kot 140 članov. To je dokaz, da so moji predhodniki in upravni odbori skozi leta uspešno vodili društvo in da je biti član v društvu koristno, poučno in zanimivo,« je v govoru med drugim rekel predsednik društva Bojan Jakša.

Udeležence slovesnosti je nagovoril tudi predsednik Zveze sadjarskih društev Slovenije, že omenjeni Jani Gačnik. »V Zvezi sadjarskih društev Slovenije vidimo svoje poslanstvo v spodbujanju lokalne samooskrbe, ohranjanju sadjarskih znanj, še posebno v prenos na mlade rodove, zavzemamo se za širjenje šolskih in učnih vrtov ter v sodelovanju z drugimi ciljnimi skupinami pri širjenju sadjarske kulture,« je rekel. Kot vrednoto je označil to, da je Sadjarsko društvo Bele krajine notranje trdno, da združuje člane iz vseh treh belokranjskih občin in da so v društvo včlanjeni tudi mlajši.

Županja občine Semič Polona Kambič je v čestitki društvu pohvalila sadjarje, ker ohranjajo sadno drevje in sadne vrste in prispevajo k lokalni samooskrbi. Prireditve se je udeležil tudi metliški župan Darko Zevnik.

V spored prireditve, ki jo je povezovala Lidija Pezdirc, so uvrstili tudi družinsko recitacijo, otroške recitacije in glasbene nastope, skeč ter nastop društvenega pevskega zbora Monilija, ki se je čisto v začetku predstavil s himno društva.

M. L.

Galerija