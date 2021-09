Znanih 18 nominirancev za zlato gazelo; kdo so regijski kandidati?

6.9.2021 | 13:45

Z ene regijskih razglasitev minulih let v Novem mestu (foto: arhiv DL)

Ljubljana - Znanih je 18 letošnjih nominirancev v izboru najboljših hitro rastočih podjetij v državi, imenovan Gazela, ki ga pripravlja družba Dnevnik. Letošnji izbor v ospredje postavlja vrednoti dinamične in trajnostne rasti podjetij, so sporočili iz družbe. Nagrajence bodo slovesno razglasili 26. oktobra v Cankarjevem domu.

Projekt je pripravljen v obliki šestih regionalnih in enega nacionalnega dogodka, na katerih bodo razglašena najboljša med najhitreje rastočimi in bonitetno odličnimi slovenskimi podjetji. Na vsakem dogodku bodo poleg treh nominirancev za regionalno gazelo predstavili tudi šole, ki premikajo meje in so zgled podjetnosti, so navedli na Dnevniku.

V dolenjsko-posavski regiji so tri nominirana podjetja Rem, Solis Straža in TEM Čatež. regiojskega zmagovalca bodo razglasili 29. septembra v Šport hotelu na Otočcu.

V savinjsko-zasavski regiji so med nominiranci Chipolo, Hermi, Pišek - Vitli Krpan, v osrednjeslovenski regiji so nominiranci Biosistemika, Ekwb in Equa, v dravsko-pomurski regiji Antela, Impedanca in MG Rohr.

V gorenjski regiji so nominiranci Marmor Hotavlje, Mizarstvo Jezeršek, Protim Ržišnik Perc, v primorsko-notranjski regiji pa podjetja Ensol 360, Klančar Žerjavi in Metalimpex.

Generalni direktor zlate gazele KLS Ljubno in predsednik sveta Gazela Bogomir Strašek je ocenil, da ima izbor velik pozitivni vpliv na podjetništvo v slovenskem prostoru. "Da postaneš gazela, moraš beležiti večjo rast, ne samo v realizaciji, ampak da je rast celovita, tudi v napredku in razvoju. Ko se to vgradi v podjetja kot trajni način poslovanja, trajno dosegamo nadpovprečne rezultate in rast ter drugim podjetjem v Sloveniji dajemo zgled, kar je pomembna lastnost projekta gazela," so ga povzeli v sporočilu za javnost.

Predsednik organizacijskega odbora gazele Miha Vrbinc je napovedal, da bodo organizatorji ob vstopu v tretje desetletje izbora najboljšim med najhitreje rastočimi poklonili s trajnim obeležjem na zelenici pred Tehnološkim parkom Ljubljana, ki ga bodo postavili oktobra.

M. K.