S telefonom za volanom: 'Lovili' so jih dopoldne na AC. In koliko ujeli?

6.9.2021 | 17:10

Simbolna slika (foto: arhiv DL)

Novomeški prometni policisti so danes med 8. in 12. uro izvedli poostren nadzor nad uporaba mobilnih telefonov in podobnih naprav med vožnjo. Akcijo so skupaj z DARS-om pripravili na avtocesti Obrežje - Ljubljana, na počivališču Starine – sever.

Policisti so ugotovili 34 kršitev, večinoma pri voznikih tovornih vozil: 31 kršitev je bilo povezanih z uporabo mobilnih telefonov med vožnjo, trije primeri pa z neuporabo varnostnih pasov. Napisali so 19 plačilnih nalogov, na kraju izrekli 12 glob, dva kršitelja pa opozorili.

Za uporaba naprav, ''ki zmanjšujejo voznikov slušno ali vidno zaznavanje ali zmožnost obvladovanja vozila'', je predpisana globa 250 evrov, vozniku se izrečejo tudi tri kazenske točke. Z globo 120 evrov pa se kaznuje voznik, ki ni pripet z varnostnim pasom.

M. K.