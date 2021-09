Pijan in zadrogiran z otrokom v avtu bežal pred policisti

6.9.2021

Policisti so med vikendom na številko policije 113 sprejeli 874 klicev, od tega je bilo 219 primerov takšnih, ki so zahtevali posredovanje policije.

Kriminalisti sektorja kriminalistične policije so v petek zvečer opravili ogled kraja preprečitve uradnega dejanja v Brezju in Hudem. Nekaj po sedmi uri zvečer so namreč novomeški policisti v okolici Novega mesta z modro lučjo in sireno ustavljali osebni avtomobil voznika, ki je kazal znake nezanesljive vožnje (v avtu pa je imel še otroka). 35-letni voznik ni upošteval znakov policistov, se nekajkrat zaletel v policijski avtomobil, nato pa z avtom zbežal v gozd, od tam naprej pa peš. Ko so ga izsledili, so mu odredili preizkus alkoholiziranosti, ki je pokazal 0,68 mg/l alkohola v izdihanem zraku. Hitri test na droge pa je razkril, da je bil tudi pod vplivom kokaina.

35-letniku, brez vozniškega dovoljenja, so očitali devet različnih prekrškov iz področja varnosti cestnega prometa. Kriminalisti ga bodo kazensko ovadili zaradi suma storitve kaznivega dejanja preprečitve uradnega dejanja ali maščevanja uradni osebi.

Ukradla kavo, policisti pa so jima zasegli avto

V soboto dopoldne so klicali policiste v trgovino v Škocjanu, kjer sta moški in ženska v nahrbtnik spravila šest kilogramov kave, zbežala iz trgovine brez plačila in se odpeljala proti Novemu mestu. Pol ure po dogodku so novomeški policisti opazili vozilo in omenjeni osebi – modre luči in sirene policistov nista upoštevala in bežala, a so ju policisti nazadnje našli na domačem naslovu v okolici Novega mesta. Ugotovili so, da 29-letnik nima veljavnega vozniškega dovoljenja, zato so mu avto zasegli. Za ukradeno kavo pa bodo oba kazensko ovadili.

V Novem mestu ukradli avto - ni bilo težko

V noči na nedeljo so neznanci iz Cesarjeve ulice odpeljali črnega VW Touraan, letnik 2004, novomeških registrskih tablic. Avto, vreden okoli tri tisoč evrov, so najverjetneje spravili v pogon z original ključi, ki so bili v odklenjenem vozilu.

Vlom v hišo

V Mokronogu so v soboto zvečer ugotovili, da so jim v času odsotnosti vlomili. Hišo so ponoči varovali policisti, v nedeljo dopoldne pa opravili ogled kraja. Po prvih ugotovitvah so lastnikom odnesli nekaj družinske zlatnine in skupaj s škodo na oknih in vratih naredili za nekaj tisoč evrov škode. Pri ogledu so še opazili, da so neznanci obrnili kamero videonadzora, ki je bila nameščena na objektu.

Migranti

Črnomaljski policisti so v petek popoldne pri Butoraju prijeli šest državljanov Afganistana, ki so v državo prišli mimo mejnih prehodov. V soboto popoldne so jih prijeli še trinajst pri Žuničih ter dva pri Bistrici (iz Palestine in Sirije). V nedeljo zjutraj do pri Balkovcih prijeli še triindvajset državljanov Afganistana. V ponedeljek zgodaj zjutraj so pri Doblički gori prijeli državljana Pakistana.

Novomeški policisti so v Šmihelu v petek popoldne prijeli tri državljane

Afganistana.

Ukradel avto in bežal, iščejo ga tudi zaradi ropa in ugrabitev

Brežiški policisti so v soboto zgodaj zjutraj na Čatežu ob Savi ustavili in prijeli 51-letnega državljana Kosova. Ta je pred tem prišel v Slovenijo mimo mejnega prehoda, v Ribnici ukradel avto in se z njim odpeljal proti avtocesti, a so ga brežiški policisti prestregli, vklenili in odpeljali v pridržanje. V postopku so ugotovili, da ga zaradi kaznivih dejanj ropa in ugrabitev iščeta belgijska in španska policija.

