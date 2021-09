FOTO: Kmetijski ministri dvodnevno srečanje začeli pod Trško goro

6.9.2021 | 19:40

Novo mesto/Sevno - Kmetijski ministri EU so z današnjim terenskim obiskom vzgojno-izobraževalnega zavoda Grm Novo mesto in slovenskega pridelovalca sadja Evrosad začeli dvodnevno srečanje. Osrednji dogodek srečanja pa bo potekal jutri, ko bodo ministri na Brdu pri Kranju razpravljali o krepitvi dialoga med urbanimi in ruralnimi območji. Torkovega srečanja se bo udeležil tudi evropski komisar za kmetijstvo Janusz Wojciechowski.

Prvi dan srečanja je bil namenjen predstavitvi dobrih praks na področju kmetijstva. Ministri in ministrice, pristojne za kmetijstvo, so tako obiskali vzgojno-izobraževalni zavod Grm Novo mesto - center biotehnike in turizma. V zavodu izvajajo izobraževalne programe o pomenu prehranske verige s poudarkom na varovanju narave in okolja ter turistični ponudbi.

Terenski obisk so nadaljevali z ogledom krškega Evrosada. Z idejo povezati lokalne ponudnike je podjetje odprlo t. i. Evrosadovo tržnico, ki ponuja izdelke lastne pridelave in pridelave lokalnih pridelovalcev.

Obisk na Dolenjskem navdušil



Kmetijski ministri Evropske unije oziroma namestniki, pristojni za kmetijstvo z delegacijami, so Dolenjsko obiskali pod vodstvom slovenskega ministra dr. Jožeta Podgorška. Goste sta poleg Podgorška uvodoma pozdravila direktor Grma Novo mesto - centra biotehnike in turizma Tone Hrovat in župan Mestne občine Novo mesto mag. Gregor Macedoni, v kulturnem programu pa so sodelovali dijaki in študentje. Gostitelji so predstavili šolo, šolske programe, izobraževanje in se predvsem osredotočili na praktične vsebine, ki jih izvajajo na Medpodjetniškem izobraževalnem centru, in kako poteka proces izobraževanja mladih kmetov v Sloveniji. Na stojnicah so se predstavili bivši dijaki in študentje Grma Novo mesto - centra biotehnike in turizma s svojimi produkti, ki jih pridelujejo ali izdelujejo na domačih kmetijah in tržijo v Sloveniji in izven nje. Grm Novo mesto je bila namreč, kot sporočajo iz ustanove, prva slovenska kmetijska šola s slovenskim jezikom iz leta 1873, začeta na Slapu pri Vipavi, in leta 1886 preseljena na grad Grm v Novo mesto. Kranjski deželni zbor je takrat kupil grad Grm s hlevi in živino ter šolsko posestvo z 250 ha, kar ima Grm Novo mesto še danes. Letos torej praznujejo 135-letnico selitve šole, čez dve leti pa bodo praznovali 150-letnico ustanovitve matične šole na Slapu. Praznujejo tudi 60-letnico Srednje šole za gostinstvo in turizem ter 20-letnico višje strokovne šole.

Dijaki so tujim gostom predstavili Kmetijsko šolo Grm in biotehniško gimnazijo, Srednjo šolo za gostinstvo in turizem, študentje pa Višjo strokovno šolo in Visoko šolo za upravljanje podeželja GRM Novo mesto, tako pedagoško kot tudi razvojno delo. Predstavili so tudi ponudbo Gostišča na Trgu, Hiše kulinarike in turizma, Podeželsko izobraževalnega centra, Učilne okusov ter Šolske zidanice. Med obiskom so si ogledali poskusna polja, živali, hleve, rastlinjake, silose, učno izdelovalni laboratorij, učne delavnice, različne poligone, kozolec, čebelnjak, vrt medovitih rastlin, sadovnjake, vinograde in druge dejavnosti v okviru Medpodjetniškega izobraževalnega centra. Posebej so izpostavili vpetost zavoda v mednarodni prostor, predvsem preko različnih projektov in Erasmus+ programa, od Portugalske, Španije, do Skandinavije, od Velike Britanije in Irske do ruske Sibirije, pa do vseh držav bivše Jugoslavije. Goste so se seznanili tudi s turistično ponudbo in znamenitostmi Novega mesta in okolice, kar so jim predstavili animatorji Turistično informacijskega centra Novo mesto.

Gostje so bili, kot sporočajo z Grma, nad obiskom in predstavitvijo izobraževanja ter gospodarskim razvojem občine zelo navdušeni. ''Impresionirala jih je tudi formula filozofije odličnosti šole: ZNANJE + DELO JE KAKOVOST, če pa dodamo še SRCE, DUŠO, LJUBEZEN, pa pridemo do ODLIČNOSTI. Z obiskom so zagotovo pridobili pozitivno predstavo o slovenskem kmetijstvu in izobraževanju na tem področju,'' so prepričani v Sevnem.

M. K.

foto: Grm Novo mesto - center biotehnike in turizma

