Nova urbana oprema ob kolesarski poti »Po žuborečih studencih«

7.9.2021 | 10:45

Klopi in miza ob travniku v Črnem Potok (foto: Občina Kočevje)

Kočevje - Občina Kočevje je leta 2011 za ureditev kolesarske poti, poimenovane »Po žuborečih studencih«, pridobila sredstva LEADER – Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja. V okviru projekta je očistila in dozidala štiri studence: Zajčji studenec v Dolgi vasi, Livoldski studenec, Črnopotoški studenec in studenec v Kočarjih. Ob poti se sicer nahaja devet studencev, za ureditev pa so bili izbrani najpogosteje obiskani in najbolje ohranjeni, sporočajo iz občine.

Ker je zob časa leseno infrastrukturo načel do te mere, da je postala nevarna, so se na občini odločili, da jo v poletnem času zamenjajo z novo, ki je skladna s celostno podobo urbane opreme, ki jo uvajajo v občini. Investicija je občino stala 5.700 evrov. Kolesarji pot lahko prepoznajo po modrih oznakah v obliki vodne kapljice, ki so nameščene na križiščih, k studencem pa jih še dodatno usmerjajo posebni znaki z napisom »studenec«. Daljša pot, ki sicer ni v celoti označena, vendar je vrisana v zemljevid kočevskih kolesarskih poti, se prične in konča na Rudniškem jezeru, dolga je 31,5 km, prekolesari pa se jo lahko v treh urah. Pot je srednje zahtevna in večinoma poteka skozi gozd po utrjenih makadamskih cestah, deloma pa tudi po asfaltnih. Opis in koordinate poti so dostopne na spletni strani Zavoda Kočevsko tu.

M. K.

